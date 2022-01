صور لكوكب المريخ من مركبة “تيان ون-1” الصينية

نشرت وكالة الفضاء الصينية، اليوم السبت، سلسلة من الصور لكوكب المريخ أرسلها المسبار الصيني المداري “تيان ون-1”.

وذكرت الوكالة، في بيانها، أن المسبار يعمل في مدار المريخ على مدى 526 يوما، على مسافة 3.5 مليون كيلومتر من الأرض. واستغرقت فترة نقل الصور حوالي 19.5 دقيقة.

تم إطلاق هذا المسبار الصيني في 23 يوليو 2020 من المطار الفضائي وينتشانغ بجنوب البلاد، باستخدام مركبة الإطلاق الثقيلة CZ-5.

Wow! This is yet another surprise from the Tianwen-1 mission. The orbiter had apparently released a small sub satellite while in Mars orbit, returning these outrageous images. [CNSA/CLEP/PEC] https://t.co/hPezkaDOgn pic.twitter.com/b22JvIQgAb

