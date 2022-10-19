صور مميزة.. شاومي تطرح مجموعة من منتجاتها الذكية في السعودية

أطلقت شركة شاومي الصينية (الثلاثاء 18-10-2022) حدثها الخاص والمميز في العاصمة السعودية الرياض للاحتفال بإطلاق مجموعة من منتجاتها.

ومن أبرز المنتجات التي كشفت أطلقتها الشرطة الصينية: سلسلة الهاتف الذكي Xiaomi 12T، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية.

وخلال الحدث، أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سلسلة Xiaomi 12T الرائدة والجديدة كليًا في أسواق المملكة العربية السعودية، والتي تضم جهازين: Xiaomi 12T Pro و Xiaomi 12T، حيث قالت الشركة إن السلسلة الجديدة صُممت لتمكن المستخدمين من الاستمتاع بأحدث تقنيات تصوير الفيديو وقدرات الترفيه، وتوفير أقصى درجات التطور من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي من شاومي، وقوة المعالج الرئيسي، وتجربة شاملة و متطورة من جميع النواحي و بأحدث نظام تصوير من شاومي لأولئك الذين يسعون إلى تحسين الأداء والأساليب الإبداعية لإنتاج المحتوى.

ميزات سلسلة Xiaomi 12T من شاومي



تتميز سلسلة Xiaomi 12T بكاميرات احترافية، توفر للمستخدمين تجربة تصوير استثنائية عبر الهاتف، حيث يتميز Xiaomi 12T Pro بنظام تصوير احترافي بدقة 200 ميجابكسل، تم دمجها بعتاد قوي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بشركة شاومي، وهو الأمر الذي يسهم، وفقًا لشاومي، في إنتاج صور رائعة وبوضوح عالي، وتصوير ليلي متميز، وتركيز سريع. وتتاح هذه الميزات جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من التحسينات الأخرى لالتقاط التفاصيل الدقيقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، أو عند تصوير أهداف سريعة الحركة دون فقدان التركيز.

وفي الوقت ذاته، تم دعم هاتف Xiaomi 12T بمجموعة كاميرات ثلاثية: كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتوفر هذه الإمكانات القوية صورًا واضحة ومشرقة حتى في المواقف الصعبة وظروف الإضاءة المنخفضة.

وقالت شاومي إن هاتف Xiaomi 12T Pro يضم أفضل معالج Snapdragon مع عملية تصنيع رائدة بتقنية 4 نانو متر من TSMC، مما يعزز بشكل كبير أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 16.7%، و11٪ على التوالي مقارنة بـ Snapdragon 8 Gen 1، ويقلل من استهلاك الطاقة لكل منهما بنسبة 33٪، و30٪.

Xiaomi 12T Pro

ويضم هاتف Xiaomi 12T معالج MediaTek الرائد، MediaTek Dimensity 8100-Ultra، الذي صُمم بتقنية 5 نانومتر TSMC، وقد تمت ترقية الشريحة بالكامل بهيكل GPU جديد تمامًا، مما يزيد من الأداء وكفاءة الطاقة بنسبة تصل إلى 30٪ مقارنةً بالجيل السابق.

وتقدم سلسلة Xiaomi 12T بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير، ويتميزان بشحن فائق السرعة بقدرة 120 واط عبر HyperCharge، ويمكن شحن كلا الجهازين بنسبة 100٪ في غضون 19 دقيقة، ولمدة تصل إلى 13.5 ساعة من وقت تشغيل الشاشة.

وتمتاز السلسلة بشاشة CrystalRes AMOLED بمقاس 6.67 بوصة. وتأتي الشاشة بدقة 1220 بكسل، والتي تدعم أكثر من 68 مليار لون، كما تم تحسين الشاشة من خلال الميزات الذكية، مثل: AdaptiveSync، التي تضبط معدل الإنعاش ديناميكيًا، استنادًا إلى المحتوى المعروض. وفي الوقت نفسه، بالنسبة لجميع المستخدمين الذين يتفاعلون مع هواتفهم لفترات طويلة، فإن سلسة الهواتف الجديدة تقلل من كمية الضوء الأزرق المنبعث في وضع القراءة التكيفية وذلك لتحسين راحة العين.

تقنيات ذكية تحول المنزل إلى “ذكي”

كما ستطلق شاومي في السعودية مجموعة من منتجات AIoT، ومنها تلفزيونات Xiaomi TV Max 86، التي قالت إنها توفر تجربة ترفيه وجودة صورة استثنائية للمشاهدين، بالإضافة إلى السوار الذكي Xiaomi Smart Band 7 Pro، والحاسوب اللوحي Redmi Pad.

هذا، وتتوفر سلسلة Xiaomi 12T Pro للطلب المسبق بدءًا من اليوم حصريًا لدى مكتبة جرير. ويأتي Xiaomi 12T Pro مع ذواكر 12 جيجابايت/256 جيجابايت، وبسعر 2,699 ريالًا سعوديًا وهدايا بقيمة 1,517 ريالًا، ويمتد هذا العرض من 19 إلى 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. ويأتي هاتف Xiaomi 12T بذواكر 8 جيجابايت/256 جيجابايت، وبسعر 1,999 ريالًا سعوديًا.

وبالإضافة الى سلسلة Xiaomi 12T ستطلق شاومي في السوق السعودي كلًا من Xiaomi Smart Band 7 Pro بسعر 339 ريالًا سعوديًا، و Redmi Pad بسعر 999 ريالًا سعوديًا، و Xiaomi TV Max 86 بسعر 5,999 ريالًا سعوديًا وستتوفر كل هذه الأجهزة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.