صور من الفضاء للتوهج البرتقالي الدرامي لحمم بركان لا بالما

التقطت صور فريدة للانفجار البركاني في لا بالما من الفضاء، في مشاهد تكشف عن الحمم البرتقالية اللامعة التي تتدفق أسفل جانب سلسلة جبال كومبر فيجا.

وأخذت إحدى اللقطات، المكون من سلسلة من الصور لتسليط الضوء على شدة الانفجار، خلال النهار، ووقع نشرها بواسطة مشغل الأقمار الصناعية Maxar Technologies، عبر “تويتر”.

وكانت هذه الصورة واحدة من صورتين فضائيتين للبركان، حيث التقطت الثانية من قبل رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه الموجود على متن محطة الفضاء الدولية.

ووقع تدمير أكثر من 350 منزلا وألحقت أضرار كبيرة بمزرعة الموز والمدارس والبنية التحتية الأوسع للجزيرة.

والصورة الجديدة، التي شاركها بيسكيه على “تويتر”، تسلط الضوء على دراما الثوران البركاني.

Our view of the Cumbre Vieja #volcano on #LaPalma Island, #Spain . Seen here are daytime, nighttime and a day/night composite .

وقال الرائد الفرنسي: “بركان لا بالما في ثوران. مقابل سواد المحيط الأطلسي، ما يشكل التوهج البرتقالي اللامع ويكون أكثر إثارة للإعجاب”.

وتشتهر لا بالما في مجال العلم بأكثر من 20 تلسكوبا فلكيا موجودا على تلالها العالية، والتي تديرها عشرات الدول المختلفة.

ومن بينها التلسكوب الشمسي السويدي، الذي تديره جامعة ستوكهولم، والواقع في الجزء الشمالي من الجزيرة.

وحدث الانفجار البركاني كومبر فيجا (Cumbre Vieja) في الجزء الجنوبي من لا بالما، لذا كان طاقم العمل والتلسكوب في أمان، حتى أنهم حصلوا على لقطات لعمود الثوران.

وتمكن مرصد آخر من التقاط مقطع فيديو بتقنية timelapse للعمود المتكون من البركان الموجود أسفله بعيدا باستخدام كاميرات الويب على المرصد.

Le volcan de #LaPalma aux Canaries. Dans l'obscurité de l'océan, la lave orange vif est encore plus impressionnante.

The #LaPalma volcano in eruption. Set against the blackness of the surrounding Atlantic Ocean the bright orange glow is even more impressive.

September 22, 2021