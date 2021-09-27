صور من الفضاء للتوهج البرتقالي الدرامي لحمم بركان لا بالما

التقطت صور فريدة للانفجار البركاني في لا بالما من الفضاء، في مشاهد تكشف عن الحمم البرتقالية اللامعة التي تتدفق أسفل جانب سلسلة جبال كومبر فيجا.

وأخذت إحدى اللقطات، المكون من سلسلة من الصور لتسليط الضوء على شدة الانفجار، خلال النهار، ووقع نشرها بواسطة مشغل الأقمار الصناعية Maxar Technologies، عبر “تويتر”.

وكانت هذه الصورة واحدة من صورتين فضائيتين للبركان، حيث التقطت الثانية من قبل رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه الموجود على متن محطة الفضاء الدولية.

ووقع تدمير أكثر من 350 منزلا وألحقت أضرار كبيرة بمزرعة الموز والمدارس والبنية التحتية الأوسع للجزيرة.

والصورة الجديدة، التي شاركها بيسكيه على “تويتر”، تسلط الضوء على دراما الثوران البركاني.

وقال الرائد الفرنسي: “بركان لا بالما في ثوران. مقابل سواد المحيط الأطلسي، ما يشكل التوهج البرتقالي اللامع ويكون أكثر إثارة للإعجاب”.

وتشتهر لا بالما في مجال العلم بأكثر من 20 تلسكوبا فلكيا موجودا على تلالها العالية، والتي تديرها عشرات الدول المختلفة.

ومن بينها التلسكوب الشمسي السويدي، الذي تديره جامعة ستوكهولم، والواقع في الجزء الشمالي من الجزيرة.

وحدث الانفجار البركاني كومبر فيجا (Cumbre Vieja) في الجزء الجنوبي من لا بالما، لذا كان طاقم العمل والتلسكوب في أمان، حتى أنهم حصلوا على لقطات لعمود الثوران.

وتمكن مرصد آخر من التقاط مقطع فيديو بتقنية timelapse للعمود المتكون من البركان الموجود أسفله بعيدا باستخدام كاميرات الويب على المرصد.

Le volcan de #LaPalma aux Canaries. Dans l’obscurité de l’océan, la lave orange vif est encore plus impressionnante.

.

The #LaPalma volcano in eruption. Set against the blackness of the surrounding Atlantic Ocean the bright orange glow is even more impressive.#MissionAlpha pic.twitter.com/HkAhBhLR8N — Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 22, 2021

ويبدو أن ثوران البركان لا يزال مستمرا، بعد أسبوع تقريبا من الانفجار الأول، مع الانفجارات الصاخبة التي تثير توتر السكان المحليين وترسل موجات الصدمة عبر التلال.

وألقت الانفجارات حول فوهة البركان صخورا ورمادا منصهرا على مساحة واسعة اليوم. وكإجراء احترازي، انسحبت خدمات الطوارئ من المنطقة. وأوقفت شركة الطيران الإقليمية بينتر رحلاتها مؤقتا بسبب سحابة رماد ضخمة.

وقال برنامج مراقبة تابع للاتحاد الأوروبي إن الحمم دمرت قرابة 400 مبنى على الجانب الغربي من الجزيرة التي يقطنها نحو 85 ألف شخص.

وأضاف أن الحمم البركانية تمتد على مساحة تزيد عن 20 ألف قدم مربع وأغلقت 9 أميال من الطرق، ما تسبب في فقدان سكان الجزر الذين يكسبون عيشهم من الزراعة والسياحة سبل عيشهم.

وقالت حكومة جزيرة لا بالما إن المسؤولين سجلوا 1130 هزة أرضية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، حيث اهتزت سلسلة جبال كومبري فيجا البركانية بانفجارات من الحمم البركانية.

ويشار إلى أن ثوران البركان بدأ بعد ظهر يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى إجلاء 6000 شخص من مسار الأنهار المتدفقة من الحمم البركانية المنصهرة المتدفقة من البركان. ويقول العلماء إن تدفقات الحمم البركانية قد تستمر لأسابيع أو شهور.