الخميس 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 20 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صور.. نسخة روسية فاخرة من آيفون 14 برو ماكس

منذ ساعة واحدة

آيفون 14 برو ماكس

A A A
طباعة المقال

كشفت شركة كافيار الروسية نسخة فاخرة من آيفون 14 برو ماكس، حيث تم تجهيز منتصف الجانب الخلفي للهاتف بالساعة روليكس Cosmograph Daytona.

الساعة المضافة لهذه النسخة المميزة من الهاتف، تأتي بقطر 40 ملم المصنوعة من الذهب الأصفر والمرصعة بثماني قطع من الألماس.

كما أن الساعة محاطة بعداد سرعة ومقياس للوقود والزيت ومفاتيح قلابة مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطا على غرار لوحة أجهزة القياس والبيان بإحدى سيارات السباقات، في حين تم تصنيع الجسم من التيتانيوم مع طبقة PVD سوداء.

وأعلنت كافيار أن سعر الهاتف الفاخر آيفون 14 Pro Daytona يبدأ من 138 ألفا و280 يورو.

والساعة تجمع بين ما اكتسبته ماركة “دايتونا” من خبرة في عالمي الساعات الفخمة وصناعة المحركات المعقدة لأقوى السيارات في العالم.

وتعاون الماركة مع شركة “كافيار” الروسية، في صناعة هذه النسخة المميزة للغاية من هاتف آيفون برو ماكس، التي تتيحها باللون الذهبي والفضي، بتصميمات مختلفة من الخلص لشكل الساعة.

التصميم الفضي يتاح للهاتف تحت مسمى Skeleton Booster، للراغبين في الحصول على تصميم خلفي مستوحى من الهيكل الداخلي للسيارات.

والتصميم في مجمله للهاتف الجديد، استوحته شركة “دايتونا” من تصميمات سيارات السباقات التي انتشرت في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    الجيل العاشر من حواسيب آيباد
    مواصفات رائعة.. آبل تطلق رسمياً الجيل العاشر من حواسيب آيباد
    شعار شركة شاومي
    صور مميزة.. شاومي تطرح مجموعة من منتجاتها الذكية في السعودية
    شركة آبل
    بالصور.. إطلاق Apple TV 4K المميز بشكل رسمي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شيرين وحسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ
    أبرز تصريحات المنتجة سارة الطباخ حول أزمة شيرين
    مصرف لبنان
    زيادة في احتياطات المركزي تسبق موجة التضخم
    ليونيل ميسي
    الأرجنتين ليست بينهما.. ميسي يرشّح منتخبَين للفوز بكأس العالم