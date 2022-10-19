صور.. نسخة روسية فاخرة من آيفون 14 برو ماكس

كشفت شركة كافيار الروسية نسخة فاخرة من آيفون 14 برو ماكس، حيث تم تجهيز منتصف الجانب الخلفي للهاتف بالساعة روليكس Cosmograph Daytona.

الساعة المضافة لهذه النسخة المميزة من الهاتف، تأتي بقطر 40 ملم المصنوعة من الذهب الأصفر والمرصعة بثماني قطع من الألماس.

كما أن الساعة محاطة بعداد سرعة ومقياس للوقود والزيت ومفاتيح قلابة مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطا على غرار لوحة أجهزة القياس والبيان بإحدى سيارات السباقات، في حين تم تصنيع الجسم من التيتانيوم مع طبقة PVD سوداء.

وأعلنت كافيار أن سعر الهاتف الفاخر آيفون 14 Pro Daytona يبدأ من 138 ألفا و280 يورو.

والساعة تجمع بين ما اكتسبته ماركة “دايتونا” من خبرة في عالمي الساعات الفخمة وصناعة المحركات المعقدة لأقوى السيارات في العالم.

وتعاون الماركة مع شركة “كافيار” الروسية، في صناعة هذه النسخة المميزة للغاية من هاتف آيفون برو ماكس، التي تتيحها باللون الذهبي والفضي، بتصميمات مختلفة من الخلص لشكل الساعة.

التصميم الفضي يتاح للهاتف تحت مسمى Skeleton Booster، للراغبين في الحصول على تصميم خلفي مستوحى من الهيكل الداخلي للسيارات.

والتصميم في مجمله للهاتف الجديد، استوحته شركة “دايتونا” من تصميمات سيارات السباقات التي انتشرت في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.