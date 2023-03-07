صور.. هواتف موتورولا "الكلاسيكية" تعود للحياة

تستعد “موتورولا” لطرح جيل جديد من هاتفها الكلاسيكي الشهير لعام 2023.

وتتمتع موتورولا، المملوكة حاليا لشركة لينوفو الصينية، بتاريخ، ثري، يستكمل مسيرته النسخة الجديدة من هاتف “رازر” القادم، ويكشف عن هذا التاريخ، موقع “بيزنس انسايدر”، برصد مراحل تطور هواتف هواتف موتورولا عبر السنوات.

الجيل الأول DynaTAC 8000X

قدمت موروتولا نفسها لأسواق الهواتف المحمولة، عبر هاتف DynaTAC 8000X الخليوي، الذي كان من أوائل الهواتف المحمولة في العالم، وطرح عام 1984.

هذا الهاتف، تكلف حوالي 3995 دولارا حين طرحه للمرة الأولى، وطرح كانت نتاج للمنافسة القوية بين موتورولا وشركة Bell Labs، حتى أن أول مكالمة أجريت بهذا الهاتف، أجراها الرئيس التنفيذي السابق لموتورولا باتصاله بالرئيس التنفيذي السابق لمنافسته Bell Labs.

MicroTac Elite

مع التطور التقني المتلاحق، ظهر في عام 1989 جيل جديد من هواتف موتورولا، قورن وقتها بحجم شطيرة البرجر، لخفة وزنه وقدراته المميزة، وهو هاتف MicroTac Elite.

هذا الهاتف طرح للبيع في الولايات المتحدة، وأحدث ثورة في صناعة الهواتف المحمولة وقتها، وكانت تكلفته 2995 دولارا.

هاتف الحقيبة

كان من ابتكارات موتورولا المميزة عبر تاريخها، تقديمها لهاتف الحقيبة النقال، موديل Motorola 2900، إنتاج عام 1994.

الهاتف كان تابعا لخط انتاج هواتف تم تصميمها لإمكانية استخدامها داخل السيارات، وكان قابل لاستخدام شبكة الجوال 1G و 2G.

Motorola StarTAC

كان أول هاتف من موتورولا قابل للطي على مرة واحدة فقط، هو هاتف Motorola StarTAC، إنتاج عام 1996.

وكان أول هاتف يعرفه العالم، يعمل على بطاريتان قابلتان للإزالة، حتى يتمكن المستخدم من الاعتماد على بطارية واحدة في حالة تلف الأولى.

Motorola Accompli A6188

مع بداية الألفية الجديدة، قدمت موتورولا للأسواق، جيل جديد صغير الحجم من الهواتف المحمولة، عبر هاتف Motorola Accompli A6188، إنتاج عام 2000.

كان هذا أول هاتف تنتجه موتورولا بشاشة تعمل باللمس، مع تزويده بتقنيات مميزة، تشمل تقنية لتوثيق صحة الخط، وقاموس انجليزي صيني، وإمكانية الدخول للإنترنت.

ثلاثي 2001

في عام 2001، قدمت موتورولا، ثلاث هواتف جديدة، ضمن خطتها لتقديم هواتف محمولة تعمل على قاعدة بيانات عالية السرعة.

هذه الهواتف هي، Motorola Talkabout 192، وهاتف V66 وهاتف Timeport 280، بقدرات GPRS، وامكانية تصفح الويب.

Motorola Razr V3

في عام 2004، قدمت موتورولا النسخة الأولى من أنجح هواتفها على الإطلاق، وهو هاتف Motorola Razr V3، والذي عرف بكونه أكثر الهواتف المحمولة شعبية في العالم، بفضل بيع 50 مليون وحدة منه في الفترة بين 2004 وحتى منتصف 2006.

الهاتف هو الذي تستعد موتورولا لتقديم نسخة جديدة منه لعام 2023 الجاري، وكانت تكلفة جيله الأول حين طرح 449 دولارا.

Razr 5G

استمرت موتورولا في طرح هواتف محمولة حتى عام 2009، ومع بداية حقبة 2010، شهدت الشركة تطورات عدة، كان منها استحواذ جوجل عليها في عام 2012، ثم استحواذ شركة لينوفو عليها في عام 2014.

بعد ذلك، كان أحدث هاتف قدمته موتورولا، هو Razr 5G، جيل جديد من رازر قدمته الشركة عام 2019، وسيكون الجيل الجديد من هذا الهاتف لعام 2023، هو أول هاتف تطرحه موتورولا منذ 2019.