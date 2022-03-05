صور وتفاصيل مميزة لهاتف Galaxy A33 المرتقب

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الجديد والمميز Galaxy A33، حيث أوضحت أحدث التسريبات مزيداً من التفاصيل حول هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

أكدت التسريبات على أن هاتف Galaxy A33 القادم من سامسونغ يأتي برقاقة معالج Exynos 1280 التي لم يكشف عنها رسمياً حتى الآن، والتي ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر، وتضم ثماني من الأنوية تشمل اثنان من أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.4 GHz و6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0 GHz.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف سيتوفر بنموذج أخر مميز بمعالج Exynos 1200 وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

ويأتي Galaxy A33 بمعايير IP67 لمقاومة الماء والغبار، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 12، وواجهة One UI 4.1.

كما تشير التسريبات الجديدة إلى أن الهاتف يأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 90 Hz.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ونظام تشغيل 25W إلا أن محتوى الصندوق يتضمن شاحن 15W، كما يتميز الهاتف بقياسات 159.7 في 74 في 8.1مم، ووزن 186 جرام، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر 369 يورو في السوق الأوروبي.