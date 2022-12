صور وفيديو.. أول "رحم على شريحة" في العالم

كشف العلماء عن أول جهاز “رحم على شريحة” في العالم، وهو جهاز صغير يحتوي على خلايا بشرية حية ويحاكي البيئة الخلوية الموجودة داخل القناة المهبلية.

ومن خلال إضافة البكتيريا إلى الجهاز، يتمكن الباحثون دراسة كيفية تأثير الميكروبات المختلفة على صحة الرحم، حسبما أفاد الفريق في دراسة جديدة نُشرت في مجلة “ميكروبيوم”.

ويمكنهم أيضًا اختبار كيفية تغيير الأدوية المختلفة والمعززات الحيوية للتكوين الميكروبي المهبلي، والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش داخل القناة المهبلية، حسبما ذكرته مقالة بعنوان “علمار يبتكرون أول رحم على الشريحة” في موقع “لايف ساينس”، اليوم الثلاثاء.

Vagina-on-a-chip sounds like it should be a lot more delicious. pic.twitter.com/UzNxmV3YKL

قال الباحث المشارك في الدراسة، غوتام ماهاجان: “تلعب البيئة المكروبية (الكائنات الدقيقة) المهبلية دورًا مهمًا في تنظيم صحة المهبل وأمراضه، وله تأثير كبير على صحة ما قبل الولادة”.

Researchers at the Wyss Institute at Harvard University have engineered the first-ever “Vagina on a Chip” in the world that replicates the human vaginal tissue microenvironment in vitro.

Find out more at https://t.co/TTLznyAWDX 🚀#engineering #interestingengineering pic.twitter.com/ErDhxDn188

— Interesting Engineering (@IntEngineering) December 17, 2022