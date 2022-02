صور وفيديو.. اكتشاف قارة جديدة متخفية في البحر المتوسط

اكتشف علماء، في دراسة جديدة نشرت مؤخرا، قارة جديدة لم يسمع عنها سابقا في المصادر العلمية، كانت موطنا للحيوانات الغريبة، ومهدت الطريق لوصول الثديات إلى أوروبا.

توصلت دراسة جديدة إلى أن قارة منخفضة كانت موجودة قبل حوالي 40 مليون عام، حيث انتشرت فيها حيوانات غريبة اعتبرها العلماء قد “مهدت الطريق” للثدييات الآسيوية للانتشار في جنوب أوروبا.

وتقع هذه القارة المنسية بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، وتحديدا في منطقة البحر المتوسط أو حوضه حول منطقة البلقان، وأطلق عليها الباحثون اسم “البلقانطوليا”، واعتبرت بمثابة بوابة بين آسيا وأوروبا عندما انخفض مستوى سطح البحر وتشكل جسر بري منذ حوالي 34 مليون سنة.

وكتب عالم الجيولوجيا القديمة، أليكس ليشت وزملاؤه في دراستهم الجديدة المنشورة في مجلة “Earth-Science Reviews” العلمية: “متى وكيف وصلت الموجة الأولى من الثدييات الآسيوية إلى جنوب شرق أوروبا لا يزال غير مفهوم حتى اليوم”.

لكن نتائج البحث كانت مثيرة، حيث اختفت قبل حوالي 34 مليون عام، أي في نهاية حقبة الإيوسين، أعدادا كبيرة من الثدييات التي كانت قد انتشرت في أوروبا ليحل محلها ثدييات آسيوية جديدة، في حدث انقراض مفاجئ يُعرف الآن باسم “غراند كوبيه”.

Balkanatolia: the forgotten continent that sheds light on the evolution of mammals https://t.co/ui5fMIQU0G#science pic.twitter.com/JEfT5D6u01

— Bioengineer.org (@bioengineerorg) February 22, 2022