صور وفيديو.. سرير كهربائي لعشاق الألعاب

كشفت شركة “باوهوتيه” “Bauhütte” اليابانية عن تصميم سرير جديد لعشاق الألعاب، يضيف المزيد من الرفاهية في عالم الألعاب.

وأوضحت الشركة الأثاث اليابانية أن سرير الألعاب BGB-100FA الكهربائي الجديد يتيح للمستخدم أن ينام ويتناول الطعام ويستمتع بالألعاب دون الاضطرار للنهوض من الفراش المريح.

ويمكن تغيير وضعية السرير BGB-100FA بواسطة محركين، ويمكن رفع الجزء العلوي من السرير بزاوية 60 درجة.

بينما يتم رفع الساقين بزاوية 35 درجة، ومن خلال المحركات الكهربائية يمكن تحويل هذا السرير إلى مقعد ألعاب.

وأظهرت الصور التسويقية لسرير الألعاب BGB-100FA الجديد أنه يتعين على المستخدم وضع المكتب وما عليه من حاسوب الألعاب والشاشات عند نهاية القدم.

ولن يضطر المستخدم إلى النهوض من السرير مع توافر ثلاجة مايكروويف بالقرب من السرير، حتى يمكنه الحصول على الأغذية والمشروبات دون ترك السرير.

وأوضحت الشركة اليابانية أن طول سرير الألعاب BGB-100FA الجديد يبلغ مترين تقريبا ويبلغ عرضه 94 سم وارتفاعه 5ر28 سم، مشيرة إلى أن الهيكل المعدني يتحمل وزن يصل إلى 200 كجم.