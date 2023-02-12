صور وفيديو.. وحش صيني يتحدى مركبات مرسيدس الكهربائية!

فرضت السيارات الكهربائية نفسها كأحد المجالات الرئيسية للتنافس بين الشركات العالمية المختلفة، حيث تستعد SAIC الصينية لطرح مركبتها الجديدة التي وصفها الكثيرون بأنها ستكون منافسا قويا لسيارات مرسيدس الكهربائية الحديثة.

وتتميز مركبة Feifan F7 بهيكل ليفتباك انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، طوله 5 أمتار تقريبا، عرضه 195 سم، ارتفاعه 149 سم، والمسافة بين محري العجلات فيه 300 سم تقريبا.

ومن أكثر ما يشد الانتباه في هذه السيارة هو التصميم المميز جدا للمصابيح الأمامية والخلفية، والسقف البانورامي الكبير الذي أتى بمساحة مترين مربعين تقريبا، وأقراص العجلات الأنيقة التي جاءت بمقاس 19 و20 بوصة، فضلا شكل الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات التي تمنح المركبة مظهرا رياضيا.

ولم يقتصر التميز على المظهر الخارجي للسيارة فحسب بل امتد لقمرتها أيضا إذ حصلت السيارة من الداخل على أفضل التقنيات ومعايير الرفاهية، وجهّزت بواجهة قيادة تشبه واجهات سيارات مرسيدس الكهربائية القاخرة، وزوّدت الواجهة بشاشة قبالة السائق، وشاشة AMOLED لمسية في منتصفها بمقاس 15.05بوصة تعمل مع تقنيات الواقع المعزز، وشاشة لمسية قبالة مقعد الراكب الأمامي مقاسها 12.3 بوصة.

وزوّدتها SAIC بأنظمة أمان متطورة كنظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، فضلا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر، وأنظمة الرؤية المحيطية للهيكل عبر الكاميرات.

وتعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية تولد عزما يعادل 544 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.7 ثانية، وجهّزت ببطاريات تكفيها لقطع مسافة تزيد عن 600 كلم بالشحنة الواحدة.