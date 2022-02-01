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“ضغوطات العمل” تودي بحياة أحد موظّفي “تويوتا”

1 - فبراير - 2022
شعار تويوتا

شعار تويوتا

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تقدّم رئيس شركة “تويوتا” موتور أكيو تويودا باعتذار لأسرة أحد موظفيها إثر انتحاره.

وتوصّلت الشركة اليابانية لصناعة السيارات، إلى تسوية في الدعوى القضائية التي ألقت باللوم على العمل الزائد والمضايقات بالشركة، من دون ذكر أي تفاصيل عن التسوية المالية، لكن تقارير إعلامية يابانية أشارت إلى أنّ الدعوى التي أقامتها أسرة الموظف طلبت تعويضاً بقيمة 123 مليون ين (1,1 مليون دولار).

كما وعدت “تويوتا” بفتح تحقيق في القضية لمنع تكرارها واعتذرت عن معاناة الأسرة، وفق ما نقلت وكالة “الأسوشيتد برس”.

وأضافت الشركة في بيانها: “نسعى في الوقت الراهن إلى خلق بيئة عمل أكثر شفافية تتيح للأفراد الإفصاح عن شكواهم، بالإضافة إلى إدارة خالية من مضايقات السلطة، بحيث يمكن لكل موظف العمل دون خوف”.

وتعتبر الوفيات الناجمة عن إرهاق وضغوط العمل، بما في ذلك حالات الانتحار، مشكلة شائعة في اليابان، إذ تلقّت الحكومة اليابانية 2,835 شكوى تتعلّق بوفيات بسبب العمل الزائد، في عام 2020، وسدّدت الشركات تعويضات في أكثر من 800 شكوى، بينها حالات انتحار.

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