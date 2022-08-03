الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
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طاقم الفضاء الروسي يستعد لمهمة جديدة في الفضاء المفتوح

منذ 37 دقيقة
رائد فضاء

رائد فضاء

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أعلن رائد الفضاء الروسي، أوليغ أورتيوموف أن الطاقم الروسي على متن المحطة الفضائية الدولية يستعد لتنفيذ مهمة جديدة في الفضاء المفتوح وفقا لما نقلته RT.

وفي مقابلة صحفية قال ماتفييف: “المهمة الجديدة في الفضاء المفتوح في إطار البرنامج الفضائي الروسي من المفترض أن تجري في 17 أغسطس الجاري، ويتم التحضير حاليا لهذه المهمة، وأقوم مع زميلي دينيس ماتفييف بتجهيز بزات Orlan-MKS التي سنستخدمها، وإعداد بطاريات تلك البزات”.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها مؤسسة “روس كوسموس” فإن “أوليغ أورتيوموف ودينيس ماتفييف التابعين لها من المفترض أن يخرجا من المحطة إلى الفضاء المفتوح في مهمة ستستمر 6 ساعات و46 دقيقة، وخلال هذه المهمة سيقوم الرائدان بتثبيت كاميرات جديدة على السطح الخارجي للمحطة، كما سيقومان بتوصيل أداة تحكم خارجية إضافية على المحطة”.

وفي الـ 21 من يوليو الماضي كانت رائدة الفضاء الأوروبية سامانثا كريستوفوريتي قد خرجت مع رائد الفضاء الروسي، أوليج أرتيوموف، من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء الكوني المفتوح في مهمة استمرت 7 ساعات، تمكنا من إنجاز العديد من الأمور، إذ أطلقا 10 أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء، كما قاما بتفكيك ونقل منصات من وحدة Poisk ووحدة Nauka التابعتين للمحطة، ووضعا على وحدة Poisk أجهزة لتعمل مع ذراع ERA الميكانيكية.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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