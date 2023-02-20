طال انتظارهما.. ميزتان هامتان من غوغل لمتصفحي "كروم"

كشفت شركة غوغل عن خبر سار لمستخدمي متصفح الإنترنت الشهير غوغل كروم، يتعلق بآلية جديدة ومميزة تخفف من استهلا المتصفح لذاكرة النظام وبطارية أجهزة الحاسب المحمول.

حيث أطلقت غوغل مع الإصدار الأحدث من برنامج متصفح الويب (كروم) ميزتين كانت قد أعلنت عنهما أواخر العام الماضي 2022، لجعل المتصفح أقل استهلاكًا لذاكرة النظام وأكثر كفاءةً في استهلاك طاقة البطارية على أجهزة سطح المكتب.

ومع أن متصفح كروم يهمين على سوق متصفحات الويب منذ سنوات، وبحصة بلغت بحلول شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 65.4 في المئة على جميع المنصات، خاصةً على أجهزة سطح المكتب، إلا أن مستخدميه يشتكون من أنه الأسوأ في استهلاك ذاكرة النظام وطاقة البطارية.

وبحسب غوغل، فإن الميزتين الجديدتين تجعلان المتصفح يستهلك مقدارًا أقل من الذاكرة بنسبة 30 في المئة، وذلك بهدف الحفاظ على سلاسة عمل علامات التبويب، وإطالة عمر البطارية حين تنخفض طاقتها.

والآن أصبح وضع (حفظ الذاكرة) Memory Saver، ووضع (حفظ الطاقة) Energy Saver متاحين في الإصدار ذي الرقم 110 من متصفح كروم لأنظمة ويندوز، وماك أو إس، وكروم أو إس.

وعن آلية عمل وضع حفظ الذاكرة، أوضحت غوغل سابقًا إنه في حال كان لدى المستخدم مجموعة من علامات التبويب المفتوحة في كروم، والتي يخطط للعودة إليها لاحقًا، فإن Memory Saver يعمل على حفظ الذاكرة من خلال تحرير الذاكرة من علامات التبويب التي لا تُستخدم حاليًا حتى تتمتع مواقع الويب النشطة التي تُتصفَّح بأفضل تجربة ممكنة.

أما فيما يتعلق بوضع حفظ الطاقة، فقد قالت الشركة إنه في حال أوشكت طاقة البطارية أن تنفد وليس هناك شاحن في الجوار وانخفضت طاقة البطارية إلى نسبة 20 في المئة، فإن Energy Saver سيوفر الطاقة عن طريق الحد من نشاط الخلفية، والتأثيرات المرئية لمواقع الويب التي تحتوي على رسوم متحركة ومقاطع فيديو.

وأوضحت غوغل أنه سيكون بإمكان المستخدمين التحكم في تخصيص أداء كروم، إذ يمكن إيقاف تشغيل وضعي Memory Saver و Energy Saver إن رغبوا في ذلك، أو تحديد مواقع الويب الأكثر أهمية التي يمكن أن تُستثنى من ميزة Memory Saver.

ويمكن العثور على الإعدادين الجديدين ضمن قائمة النقاط الثلاث في كروم، ثم النقر على (الإعدادات) Settings، ثم النقر على (الأداء) Performance.

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل الإصدار الأحدث من متصفح كروم لأجهزة سطح المكتب من الموقع الإلكتروني الرسمي.