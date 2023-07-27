طرق لحماية حسابك في غوغل وتجنب الحذف

يتوجب الحفاظ على أمان الحساب في غوغل تطبيق ممارسات خصوصية فعّالة على جميع منتجات غوغل لتقليل المدّة التي يتم خلالها تخزين الملفات الشخصية وأي بيانات مرتبطة بها، ولحرص غوغل على حماية معلوماتك الخاصة ومنع أي دخول غير مصرَّح به إلى حسابك حتى في حال توقّفك عن استخدام خدمات غوغل.

لذلك، غوغل بصدد تعديل الفترة التي يُعتبر بعدها حساب غوغل غير نشط لتصبح عامين على جميع منتجاتها وخدماتها.

يبدأ طرح هذا التغيير اليوم، وسيسري على أي حساب غير نشط على غوغل، بمعنى أنّه لم يتم تسجيل الدخول إليه أو استخدامه خلال عامين.

وسيكون الحساب غير النشط وأي محتوى فيه مؤهلاً للحذف اعتبارًا من ‎1 ديسمبر 2023.

معنى ذلك بالنسبة إليك

لن تؤثر هذه التغييرات في حسابك إلا إذا ظلّ حسابك على قوقل غير نشط لمدة عامين أو في حال عدم استخدام حسابك لأكثر من عامين لتسجيل الدخول إلى أي خدمة من خدمات غوغل.

على الرغم من أنّ هذه التغييرات ستدخل حيّز التنفيذ اليوم، فإنّ أقرب موعد سننفّذ فيه أي عملية حذف للحساب سيكون بحلول ديسمبر 2023.

إذا تم اعتبار حسابك غير نشط، ستُرسل غوغل عدة رسائل تذكير إلكترونية إلى هذا البريد الإلكتروني وإلى عناوين بريدك الإلكتروني المخصصة لاسترداد الحساب (في حال توفُّرها) قبل أن تتّخذ أي إجراء أو حذف أي محتوى للحساب.

وسيتم إرسال رسائل التذكير الإلكترونية هذه قبل 8 أشهر على الأقل من اتخاذ أي إجراء بشأن حسابك.

بعد حذف حساب على غوغل، لا يمكن إعادة استخدام عنوان جيميل للحساب المحذوف عند إنشاء حساب غوغل جديد.

كيف يمكنك الاحتفاظ بحسابك نشطًا؟

أبسط طريقة

إنّ أبسط طريقة للحفاظ على حساب غوغل نشطًا هي تسجيل الدخول إلى الحساب مرة واحدة على الأقل كل عامين. وهذا يعني أنّه إذا سجّلت الدخول إلى حسابك على قوقل مؤخرًا على مدار العامين الماضيين، سيتم اعتبار حسابك نشطًا ولن يتم حذفه.

طرق أخرى

تشمل الطرُق الأخرى للاحتفاظ بحسابك نشطًا ما يلي:

قراءة رسالة إلكترونية أو إرسالها استخدام Google Drive مشاهدة فيديو على YouTube مشاركة صورة تنزيل تطبيق استخدام محرّك بحث Google استخدام ميزة “تسجيل الدخول باستخدام حساب Google” لتسجيل الدخول إلى تطبيق أو خدمة تابعَين لجهة خارجية.

ثمة بعض الاستثناءات لهذه السياسة، مثلاً: حساب غوغل يتضمّن قنوات أو فيديوهات أو تعليقات على يوتيوب، أو حساب يحتوي على بطاقة هدايا تتضمّن رصيدًا ماليًا، أو حساب يحتوي على تطبيق منشور، مثل حساب يستضيف تطبيقًا على “متجر Google Play”. وتتوفّر استثناءات أخرى لهذه السياسة هنا.

تقدّم غوغل أيضًا أدوات للمساعدة في إدارة حسابك على قوقل وتوفير خيارات للاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك، بما في ذلك إمكانية تنزيل بياناتك باستخدام تطبيق Google Takeout‎ والسماح لك بتحديد ما يحدث لبياناتك إذا بقي حسابك غير نشط لفترة محددة، وذلك باستخدام ميزة مدير الحساب غير النشط.

تولي غوغل أهمية كبيرة لتسهيل عملية الاحتفاظ بحسابك نشطًا إن أردت ذلك، وستضمن أن يصلك إشعار بمدة كافية قبل تأثُّر الحساب بهذا التغيير.

لذلك، قبل حذف الحساب، ستُرسل غوغل إشعارات عبر البريد الإلكتروني إلى حساب قوقل وإلى البريد الإلكتروني المخصص لاسترداد الحساب (في حالة توفُّره).

عليك التأكّد من أنّ بريدك الإلكتروني المخصّص لاسترداد الحساب محدّث.