طرق للتغلب على قيود تويتر الجديدة

أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، في تغريدة، السبت، إن منصة تويتر طبقت قيودا مؤقتة على قراءة المنشورات لمعالجة “المستويات البالغة، من استخلاص البيانات والتلاعب بالنظام.

وأوضح ماسك أن المنصة وضعت قيودا مؤقتة على الحسابات الموثقة تسمح لها بقراءة 6 آلاف منشور على الأكثر يوميا، مضيفاً أن الحسابات غير الموثقة سيُسمح لها بقراءة 600 منشور يوميا بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة هو 300 منشور يوميا.

حيل وثغرات

وفور الإعلان عن تلك القيود الجديدة، بدأ مستخدمو تويتر في البحث عن ثغرات يمكن أن تقودهم إلى حيل جديدة لفتح عدد أكبر من التغريدات المسموح بها يوميا، منهم من قام بإنشاء حساب جديد لمتابعة مصادره الخاصة، فيما لجأ آخرون، وغالبيتهم من المملكة العربية السعودية، إلى حيلة أخرى وهي إنشاء قوائم ومتابعتها، والاشتراك من جديد في المصادر التي يتابعونها.

وتوصل مستخدمو تويتر إلى طرق أخرى للتعامل مع نظام تويتر الجديد، من بينها تفعيل خيار ظهور تغريدات اللذين تتابعهم فقط.

وقبل ساعات، أُعلِن عن إجراء طارئ مؤقت من جانب تويتر، حيث سيطلب الموقع الآن من المستخدمين أن يكون لديهم حساب على منصة التواصل الاجتماعي لعرض التغريدات، وهي خطوة أطلق عليها الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، يوم الجمعة «إجراء طارئ مؤقت».

وسيُطلب من المستخدمين الذين يحاولون عرض المحتوى على النظام الأساسي التسجيل للحصول على حساب أو تسجيل الدخول إلى حساب الخروج لمشاهدة التغريدات المفضلة لديهم.

وقال ماسك في تغريدة: «كنا نتعرض لنهب البيانات لدرجة أنها كانت تهين الخدمة للمستخدمين العاديين».