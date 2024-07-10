طرق مضمونة لزيادة سرعة جهازك بنظام ويندوز 11

يعد “ويندوز 11” واحدًا من أكثر أنظمة التشغيل تطورًا، ولكنه ليس خاليًا من مشكلات الأداء التي قد تواجه المستخدمين. سواء كنت تستخدم جهاز كمبيوتر محمولًا متقدمًا أو جهازًا شخصيًا للألعاب، هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين سرعة وأداء نظامك.

أعد تشغيل ويندوز

لنبدأ مع الأساسيات. يقوم معظم مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المحمول التي تعمل بنظام Windows بوضع الأجهزة في وضع السكون بدلاً من إيقاف التشغيل، بحيث تكون جاهزة للاستخدام في غضون ثوانٍ.

ومع ذلك، يجب عليك إعادة تشغيل جهازك من حين لآخر. فعند إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر بالكامل وإعادة تشغيله، يقوم النظام بإنهاء جميع التطبيقات وعمليات الخلفية وتنظيف الذاكرة.

إنها خدعة مفيدة ومثبتة لحل مشاكل الأداء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

إنهاء المهام الصعبة

يمكن أن تكون التطبيقات التي تعمل في الخلفية هي السبب الرئيس عندما تواجه أعراضًا غامضة.

ويمكنك تحديد ذلك باستخدام مدير المهام الافتراضي على نظام التشغيل ويندوز.

ولاكتشاف ذلك، انقر بزر الماوس الأيمن على مفتاح ويندوز وافتح مدير المهام، وابحث عن التطبيق أو الخدمة التي تستهلك قدراً عاليًا من وحدة المعالجة المركزية (CPU) على جهازك. ثم حدده وانقر فوق “إنهاء المهمة” في الأعلى.

حرر مساحة

إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام ويندوز يحتوي على مساحة تخزين منخفضة متبقية، فقد تواجه عوائق في الأداء.

فبدلاً من حذف الملفات الكبيرة والتطبيقات غير الضرورية يدويًا، استخدم قائمة التخزين في إعدادات ويندوز لتحرير المساحة في وقت قصير.

وللقيام بذلك اضغط على مفتاحي Windows + I لفتح الإعدادات. ثم حدد النظام من الشريط الجانبي وافتح قائمة التخزين، وحدد ما يجب حذفه.

كذلك يمكنك استخدام Storage Sense ، وهي أداة مفيدة أخرى لتحرير المساحة تلقائيًا وحذف الملفات المؤقتة وإدارة المحتوى السحابي.

تعطيل عناصر بدء التشغيل

إذا كان لديك عدد كبير جدًا من التطبيقات والخدمات التي يتم تشغيلها عند بدء ويندوز، فهذا يعيق أداء جهازك.

ويمكنك إلقاء نظرة سريعة على عوامل بدء التشغيل هذه وتعطيلها من قائمة الإعدادات. للقيام بذلك توجه إلى إعدادات ويندوز بالضغط على مفاتيح Windows + I وحدد التطبيقات من الشريط الجانبي وافتح بدء التشغيل، وتحقق من التطبيقات والخدمات التي يتم تشغيلها عند بدء التشغيل وتأثيرها الإجمالي على نظامك، وقم بتعطيل العناصر غير الضرورية.

قم بتشغيل أمان ويندوز

إذا كانت لديك عادة تنزيل المحتوى والتطبيقات من مصادر غير رسمية، فربما تكون قد أصابت جهاز الكمبيوتر الخاص بك ملفات زائفة، أو ما هو أسوأ من ذلك.

فقد يتعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بك لضربة في الأداء؛ بسبب هذه الملفات الفاسدة.

لذلك، لقد حان الوقت لاستخدام Windows Security لإجراء فحص كامل على جهازك وإزالة هذه الملفات نهائيًا. للقيام بذلك اضغط على مفتاح ويندوز، وابحث عن Windows Security وحدد الحماية من الفيروسات والتهديدات من الشريط الجانبي.

من ثم افتح خيارات المسح وحدد فحصاً كاملاً وانقر فوق مسح.

ترقية ذاكرة التخزين والوصول العشوائي

توفر ذاكرة SSD الأسرع أوقات تحميل سريعة وأداء شبه صامت. لذلك يجب عليك ترقية ذاكرة التخزين HDD على جهازك إلى SSD.

وبالمثل، إذا كنت تواجه مشكلات في تعدد المهام، فقم بزيادة ذاكرة الوصول العشوائي RAM على جهاز الكمبيوتر الخاص بك للحفاظ على تشغيل المزيد من التطبيقات بسرعة.

استخدم وضع الألعاب

يأتي ويندوز مزودًا بوضع مخصص لتحسين تجربة الألعاب. وفي هذا الوضع يقوم بتعطيل الإشعارات، ويحسن النظام لتحقيق أقصى قدر من الأداء.

لتفعيل هذا الوضع يمكنك التوجه إلى الإعدادات، ثم الألعاب وتمكين وضع اللعبة.

تشغيل أداة تنظيف القرص

يعد Disk Cleanup أداة مفيدة أخرى لحذف ملفات النظام المؤقتة. إنه يحرر المساحة، ويحسن الأداء العام. اضغط على مفتاح ويندوز وابحث عن تنظيف القرص.

وحدد محرك الأقراص الذي تريد تنظيفه، واضغط على موافق. من ثم حدد أنواع الملفات التي تريد حذفها، وانقر فوق موافق.

التبديل إلى خطة عالية الأداء

يقدم نظام التشغيل ويندوز والشركات المصنعة الخارجية مثل Asus وLenovo خططًا مختلفة لتحقيق التوازن بين الأداء والكفاءة.

فإذا كنت تتعامل مع مهام صعبة مثل تحرير ملفات RAW، أو تحرير الفيديو، أو العمل ثلاثي الأبعاد، فانتقل إلى خطة الأداء.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطة عالية الأداء تؤثر على عمر البطارية.

تحديث البرامج والتطبيقات

يمكن أن تؤدي أنظمة التشغيل غير المحدثة والتطبيقات القديمة الموجودة على جهاز ويندوز الخاص بك إلى مشكلات في الأداء.

ويجب عليك أولاً التوجه إلى إعدادات ويندوز واختيار Windows Update وتثبيت أحدث البرامج المبنية على جهازك.

كذلك من المهم تحديث التطبيقات لإضافة ميزات جديدة وإصلاح الأخطاء.