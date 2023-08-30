طريقة أسهل للوصول إلى "مايكروسوفت وان درايف" على جهاز "كروم بوك"

تطرح Google الإصدار 116 من نظام التشغيل ChromeOS على القناة التجريبية. يعد هذا إصدارًا كبيرًا إلى حد ما لأنه يوفر طريقة جديدة لاستخدام OneDrive على جهاز Chromebook الخاص بك من خلال تطبيق الملفات، إلى جانب العديد من التغييرات الأخرى في بعض الأجزاء اليومية من نظام التشغيل.

بمجرد الانتهاء من تشغيل الإصدار التجريبي من ChromeOS الإصدار 116، ستتم إضافة OneDrive كخيار تخزين في تطبيق الملفات. ستتمكن من فتح الملفات من هنا ثم تحرير ملفات Office في تطبيق Microsoft 365. إذا كنت جديدًا في Microsoft 365، فستحصل أيضًا على تجربة إعداد إرشادية، والتي ستطالبك بتثبيت تطبيق Microsoft 365 وتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك، ثم توصيل Microsoft OneDrive بتطبيق الملفات.

على الرغم من أن هذه هي الميزة الأكبر، إلا أن الإصدار 116 من نظام التشغيل ChromeOS يوفر أيضًا تصحيحًا تلقائيًا محسّنًا حديثًا، والذي سيتم تمكينه افتراضيًا للغة الإنجليزية في التطبيقات التي تدعمه. يجب أن تلاحظ أن جهاز Chromebook الخاص بك سيكون أفضل في تصحيح الأخطاء المطبعية والأخطاء الإملائية والأخطاء المطبعية الأخرى. تتضمن بعض الميزات الأصغر في هذا الإصدار تحسينات للبحث في تطبيق الملفات، مما يسمح لك بالبحث في الملفات المحلية وملفات Google Drive في نفس الوقت. يتضمن أيضًا القدرة على تخصيص لون المنطقة الفردية للوحة مفاتيح RGB، ودعم الشحن التكيفي، لحماية عمر بطارية أجهزة Chromebook بشكل أفضل.

من بين الميزات الموجودة في هذا الإصدار ميزة PDR OCR التي قامت Google بإثارتها لأول مرة في يونيو. ولا يمكننا أن ننسى تجربة الجاهزية الجديدة، والتي توفر المزيد من خيارات التخصيص لاتجاه تمرير لوحة اللمس وحجم العرض. مرة أخرى، لم يتم طرح هذه الميزات للجميع بعد، لأنها لا تزال في مرحلة تجريبية.

يمكنك تحويل جهاز Chromebook الخاص بك إلى القناة التجريبية بأمان إذا كنت متشوقًا لتجربة هذه الميزات. يجب على أي شخص آخر يستخدم الإصدار الثابت من ChromeOS أن يتوقع هذه الميزات في غضون بضعة أسابيع أخرى.