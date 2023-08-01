طريقة بسيطة لاستعادة الصور المحذوفة في فيسبوك

في بعض الأحيان قد يفقد بعض المستخدمين صورهم عن طريق الخطأ على موقع فيسبوك.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، فقد أطلق عدد كبير من المستخدمين شكاوى الأسبوع الماضي بعد مزاعم بأن النظام الأساسي كان يحذف الصور بشكل غامض من ملفات تعريف الأشخاص.

ويعتقد بعض المستخدمين أن الصور التي تم مسحها تميل إلى التنظيم في مجلدات أو تم تحميلها عبر الهاتف المحمول، في حين أدعى البعض الآخر أن جميع اللقطات الخاصة بهم قد تم محوها تمامًا، وبعضها ظل لأكثر من عقد من الزمان.

ونقلت صحيفة “ذا صن” عن أحد المستخدمين، جيمس كوبمان، قوله إن صورهم بدأت تختفي تدريجيا قبل أن تختفي مجموعته بالكامل من ملفه الشخصي.

الآن يمكن لمستخدمي فيسبوك الذين تم حذف صورهم عن طريق الخطأ استعادتها ببعض الاختراقات البسيطة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، فقد أطلق عدد كبير من المستخدمين شكاوى الأسبوع الماضي بعد مزاعم بأن النظام الأساسي كان يحذف الصور بشكل غامض من ملفات تعريف الأشخاص.

ويعتقد بعض المستخدمين أن الصور التي تم مسحها تميل إلى التنظيم في مجلدات أو تم تحميلها عبر الهاتف المحمول، في حين أدعى البعض الآخر أن جميع اللقطات الخاصة بهم قد تم محوها تمامًا، وبعضها ظل لأكثر من عقد من الزمان.

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ونقلت صحيفة “ذا صن” عن أحد المستخدمين، جيمس كوبمان، قوله إن صورهم بدأت تختفي تدريجيا قبل أن تختفي مجموعته بالكامل من ملفه الشخصي.

وتابع أن الصور الوحيدة المتبقية كانت “تحميلات الأمس” وكان ذلك “مدمرًا”.

ويمتلك العديد من المستخدمين صورا على “فيسبوك” منذ سنوات ويستخدمونها كألبوم رقمي.

ولعلاج هذا الخلل، اقترح مستخدمو Reddit البارعون في مجال التكنولوجيا اختراقات بسيطة لاسترداد الصور المحذوفة، وهي الخطوات التالية:

1. اذهب إلى الإعدادات

لاستعادة أي صور محذوفة، يمكن للمستخدمين النقر فوق لوحة الإعدادات في أعلى يمين الشاشة.

وسيتم الترحيب بك بعدد من الخيارات بما في ذلك الرسائل والأصدقاء والمواعدة والمزيد.

2. البحث عن “الذكريات”

عندما تكون في لوحة الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل حتى تجد “الذكريات” التي يوجد بجانبها شعار الساعة.

بمجرد الوصول إلى هناك، يجب أن تظهر قائمة بذكرياتك والتي يجب أن تحتوي على أي صور تمت مشاركتها مسبقا.

من هنا يمكن أيضا حفظ الصور مرة أخرى على الهاتف الذكي لحفظها بأمان.

3. تطبيق الويب

هناك طريقة أخرى للقيام بذلك وهي تسجيل الدخول إلى تطبيق الويب “فيسبوك” على Facebook.com قبل فتح علامة التبويب “الإعدادات والخصوصية” والنقر فوق “معلومات “فيسبوك” الخاصة بك”.

سيتم الترحيب بالمستخدم بعد ذلك بخيار تنزيل معلوماته إلى الوجهة المختارة.

وبمجرد ملء التفاصيل المطلوبة، يمكن استعادة أي صور تم حذفها مسبقا.