طريقة قياس سرعة الإنترنت عن طريق محرك البحث جوجل

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يوجد الكثير من الطرق لاختبار سرعة الإنترنت، لكن جوجل توفر لك طريقة مميزة لاختبار سرعة الإنترنت الخاصة بك وذلك عبر صفحة جوجل الرئيسية.

ولمعرفة سرعة اتصال الإنترنت لديك يجب التأكد من أمرين أساسين:

تأكيد الاتصال بالإنترنت

قبل أن تتمكن من التحقق من سرعة الإنترنت الخاص بك، تحتاج إلى التأكد من أنك متصل فعلًا بشبكة الإنترنت، والتأكد من أن اتصالك آمن.

إجراء اختبار سرعة

توجه إلى صفحة جوجل الرئيسية، وببساطة ابحث اختبار السرعة عن طريق كتابة Google’s own speed test في خانة البحث، ثم اختر Google Fiber Speed Test، بعدها تستطيع اختبار سرعة اتصالك بالإنترنت عن طريق الضغط على أيقونة قياس السرعة.

يشار إلى أن هذه الخدمة قد لا تكون متوفرة في جميع المناطق.