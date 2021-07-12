طريقة لقياس مستويات التوتر لدى النمور الثلجية من خلال النظر إلى برازهم!

تتعرض النمور الثلجية لكميات هائلة من الإجهاد الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة والصيد غير المشروع واختفاء الموائل ، لكن العلماء توصلوا إلى طريقة جديدة لقياس مستويات الإجهاد في البرية.

وبحسب الخبر الذي نشره موقع “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فإن الطريقة الجديدة للباحثين تتيح جمع البراز في البرية من القطط الكبيرة ، تماماً كما فعلوا سابقاً ، وخلطها مع الإيثانول وثمّ هز الحاوية مع اثنين من حبات زركونيا لبضع دقائق.

ثم استخدام عملية تعرف باسم immunochromatography المستخدمة في اختبارات الحمل للكشف عن مستويات الهرمون على شرائط الاختبار.

ثم يتم استخدام التطبيق الذكي لتحليل مستويات التوتر ، والبحث عن ظلال مختلفة من اللون الأحمر، والتي تمثل هرمونات التوتر ، وهي عملية أقرب إلى الرعاية الصحية عن بعد ، ولكن للثدييات الضعيفة من أي مكان في العالم.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة ، الدكتور كودزو كينوشيتا من جامعة كيوتو ، في بيان: “لأنّ طرق مراقبة الهرمونات التقليدية تتطلب الكواشف الكيميائية المجمدة والمبردة ، والمعدات المختبرية ، يكاد يكون من المستحيل استخدامها في الموقع”.

إنّ الطريقة الجديدة تزيل الحاجة إلى معدات ضخمة أو معرفة متخصصة.

قام الباحثون باختباره على النمور الثلجية الأسيرة في جميع أنحاء اليابان ، بما في ذلك حديقة حيوان كوهو يوكي ، وحديقة حيوان أساهيكاوا سيتي أساهيياما ، وحديقة حيوان ناغويا هيغاشياما والحدائق النباتية.

على العكس من ذلك ، كان على العلماء في السابق جمع عينات البراز وإعادتها إلى المختبر لمراقبة مستويات الهرمونات والإجهاد في الحيوانات في البرية ، وهي مهمة صعبة عند أخذ المواقع النائية مثل جبال الهيمالايا في الاعتبار.

يمكن أن تؤثر مستويات الإجهاد المرتفعة على طرق التكاثر لدى النمر الثلجي (وجميع الحيوانات) ، لذلك من المهم للباحثين فهم ما يحدث مع المخلوقات الضعيفة.

“الحصول على هذه البصيرة سيكون مفيداً لإدارة رعاية الحيوان وتخطيط الحفظ.’

تعتبر النمور الثلجية ، المعروفة أيضاً باسم “شبح الجبال” ، “ضعيفة” من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

تشير التقديرات إلى أنّ هناك ما بين 4,000 و 6,500 من النمور الثلجية في البرية ، وفقاً للصندوق العالمي للحياة البرية.

يأمل الباحثون أن يتم تطبيق الطريقة الجديدة على الأنواع الأخرى ، وكذلك الحيوانات التي تعيش في حدائق الحيوان ومع البشر.