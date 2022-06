طعام جديد.. جبن نباتي مصنوع من البازلاء الصفراء

قالت دراسة من الدنمارك إنه من الممكن صياغة نوع جديد تماما من الجبن النباتي، والمصنوع من ‏البازلاء الصفراء.‏

وقال معدو الدراسة من جامعة كوبنهاغن، والمنشورة في مجلة “Foods”، إنهم إذا أنشأوا “أساسا” من البازلاء الصفراء المخمرة، فمن الممكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لتصنيع الجبن، والذي سيحتوي على 10 بالمئة فقط من البروتين.

ويزعم باحثو الدراسة أن بروتينات البازلاء الصفراء تمتلك إمكانيات كبيرة لتكوين “شبكة هلامية” “شبكة هلامية”، والتي تمنح ملمسا ونكهة تشبه الجبن.

وعن مراحل تصنيع الجبن النباتي الجديد، يتم كخطوة أولى لعزل بروتين البازلاء الذي يحتوي على 81.3 بالمئة بروتين، و7 بالمئة دهون، و9 بالمئة ألياف، ثم دمجه مع زيت الزيتون البكر والسكروز والغلوكوز.

بعد ذلك يتم معالجة الجبن بالحرارة عند 95 درجة مئوية لمدة 5 دقائق، قبل التبريد ببطء، وذلك لإعطاء الجبن قاعدة وظيفية.

وسيقوم فريق ماسيا بعد ذلك باختبار الأنواع المختلفة من التخمير والكائنات الحية الدقيقة، التي تضيف نكهة إلى مصفوفة بروتين البازلاء.

Scientists reveal plans to make plant-based cheese out of yellow PEAS https://t.co/EGFJA28TsB via @MailOnline

— reg challis (@RegChallis) June 11, 2022