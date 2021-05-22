طلاء جديد للطائرات بإمكانه إخفائها عن الرادار

يدعي طلاء سيراميك جديد أنه “أقسى من الرمال” ويوفر المزيد من التغطية للطائرات والقاذفات الخفية.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

صمم فريق في جامعة نورث كارولينا المواد لمعالجة القيود المفروضة على جلود البوليمر الحالية التي تقشر من المركبات، الأمر الذي يكشف عن الطائرة لمسح رادار العدو.

لا يزال الابتكار في المراحل المبكرة ، لكن الاختبارات المعملية أظهرت أن المواد السيراميكية الجديدة يمكنها أيضاً امتصاص أكثر من 90 في المائة من الطاقة من الرادار التي تمتص حالياً فقط ما يصل إلى 80 في المائة.

إنّ هذا الجلد السيراميكي يمكن أن يساعد طائرات F-22 ، التي تعاني من مشاكل بما في ذلك تقشير الطلاء الخفي الخاص بها.

نظرًا لأن المواد التقليدية هشة للغاية ، يقوم مهندسو الفضاء بتصميم طائرات مقاتلة لحماية الطبقة الإضافية ، وعادة ما تؤثر على سرعة المركبة.

ومع ذلك ، فإن الجلد السيراميكي الجديد سيقضي على القيود ويتم تطبيقه في يوم أو يومين فقط على المركبات الخفية.

تم تطوير أول طائرة خفية ، يطلق عليها اسم HAVE Blue ، في السبيعينيات وأخذت أول رحلة لها في عام 1977.

مهدت هذه المركبة الطريق لأول هدف قتالي خفي ، F-11 Nighthawk من لوكهيد ، في عام 1983 ، والذي تم استخدامه أثناء عملية Just Cause في بنما ، ومنذ ذلك الحين ، كان الأفراد العسكريون والعلماء يعملون على ابتكارات جديدة لتطوير هذه التكنولوجيا، مما أدى إلى f-22 سيئة السمعة.

ومع ذلك ، أعلنت القوات الجوية الأمريكية أنها تتطلع إلى قطع أسطولها من الطائرات المقاتلة من سبعة إلى أربعة مما قد يشير إلى نهاية المقاتلة الخفية F-22 Raptor.

إنّ F-22 متخفية لدرجة أنها تبدو وكأنها بحجم نحلة طنانة على شاشة الرادار ، لكن جلد البوليمر الذي يحمي هذه الطائرات هش ويتقشر في النهاية .

على الرغم من قضائها 16 عاماً فقط في الخدمة وتكلفتها 150 مليون دولار ، فقد تعرضت F-22 لعدد متزايد من الإصلاحات.

يتم طلاء الطائرات الخفية الحالية بالبوليمرات التي تمتص من 70 إلى 80 في المئة من الطاقة من الرادار.

على الرغم من أنّ ذلك لا يجعل المركبة غير مرئية حقاً ، إلا أن المادة تزودها بنوع من الخفاء ، ولكنها تأتي أيضاً مع قيود.

إنّ البوليمرات هشة للغاية وعندما تتعرض للعناصر ، مثل الملح والرطوبة ، تبدأ المادة في التحلل أو حتى تقشر.

كما أنها تتحلل إذا تعرضت لدرجات حرارة أعلى من 482F ، وهذا يحدث حول حافة الجناح والجزء الخلفي من الطائرة.

أخذت شينغينغ “شيريل” شو ، الذي يقود فريقها البحثي المشروع في ولاية نورث كارولاينا، جميع القيود في الاعتبار لتطوير حل يمكن تطبيقه على أي مركبة.

إنّ المنتج النهائي عبارة عن سيراميك مقاوم للماء و “أقسى من الرمل” ، مما يعني أنه يمكن أن يتحمل الظروف القاسية.

يمكن للمادة الجديدة أيضاً الاحتفاظ بخصائصها الماصة للرادار عند درجات حرارة تصل إلى 3272F أو منخفضة تصل إلى-148F.

وفقاً للبيان الصحفي ، يتم رش سلائف السيراميك السائل على سطح الطائرة. وبما أن السلائف السائلة تتعرض للهواء المحيط ، فإنها تخضع لسلسلة من التفاعلات الكيميائية ويتم تحويلها إلى مادة السيراميك الصلبة.

وتقول شو أن العملية برمتها تستغرق يوماً إلى يومين لإكمالها.

وتابعت شو قائلة: “لقد حصلنا مؤخراً على تمويل من مكتب البحث العلمي التابع للقوات الجوية والذي سيسمح لنا بإنتاج واختبار عينات أكبر بكثير ، وهذا ما نعمل عليه الآن”.

“في نهاية المطاف ، نحن نأمل في العمل مع شركاء الصناعة لتوسيع نطاق هذا الأمر والبدء في العمل على الجيل القادم من الطائرات الخفية.’