طلاب يطورون شاحنة تخييم كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية "مكتفية ذاتياً تماماً"

طور الطلاب الواعون لأهمية البيئة في هولندا شاحنة تخييم كهربائية “مكتفية ذاتياً تماماً” تعمل بالطاقة الشمسية.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: توفر السيارة، التي تسمى ستيلا فيتا، طاقة كافية للقيادة والاستحمام ومشاهدة التلفزيون وشحن جهاز كمبيوتر محمول وحتى صنع القهوة أو طهي وجبة على موقد صغير، وذلك بفضل الألواح الشمسية على سطحها.

وقام بصنعها حوالي 20 طالباً يشكلون فريق الطاقة الشمسية ايندهوفن، وهي مجموعة بحثية في جامعة ايندهوفن للتكنولوجيا في هولندا.

يقوم بعض أعضاء الفريق (لا يزال عددهم غير واضح بالضبط) الآن بأخذ سيارة الفان الزرقاء والبيضاء في رحلة برية بطول 1,864 ميلاً (3,000 كيلومتر) في جميع أنحاء أوروبا، وتنتهي في مدينة طريفة الواقعة في أقصى جنوب إسبانيا.

اجتاز المنزل المتنقل الأنيق ولكن الغريب المظهر اختبار القيادة الأسبوع الماضي في منشأة رينو خارج باريس الأسبوع الماضي. والآن استعدّ الطلاب للانطلاق في الطريق. خلال الجولة، يتوقفون في مدن مختلفة لتنظيم أحداث مختلفة وإظهار “ما هو ممكن بالفعل لمستقبل مستدام من حيث الطاقة والتنقل”. ولكن الطلاب يصرون على أنّ سيارتهم الفريدة ليست من الناحية الفنية شاحنة تخييمية.

وقال لوت فان داسلر، وهو جزء من فريق الطاقة الشمسية آيندهوفن: “نسميها منزلاً مكتفياً ذاتياً على عجلات”. “نحن مستقلون من حيث طاقتنا. العربة ليست كذلك، ونحن كذلك. لذلك أعتقد أننا نصنع شيئاً جديداً. مفهوم جديد، فكرة جديدة ومستقبل جديد، مستقبل مستدام.”

تولد الألواح الشمسية الموجودة على سطح السيارة طاقة كافية للقيادة والعيش خارج الشبكة، بينما يُظهر نظام المعلومات الموجود على متن الطائرة مقدار تلك الطاقة التي تستخدمها عند الطهي أو الاستحمام أو مشاهدة التلفزيون.

كما أنّ لديها سقف ينزلق عندما يكون ثابتاً، مما يجعله يذكرنا قليلاً بـ Chitty Chitty Bang Bang أثناء تحليقه في الهواء في فيلم 1968 الكلاسيكي. هناك أيضاً مساحة لسرير مزدوج وطاولة طعام ومنطقة جلوس ومغسلة بجوار الموقد، بالإضافة إلى مقعد لراكبين في المقدمة، بما في ذلك السائق.

ومع ذلك، لا يوجد مرحاض على متن الشاحنة، مما يعني أنّ الركاب قد يضطرون إلى التوقف العاجل طوال رحلتهم الطويلة والصديقة للبيئة. في يوم مشمس، تكون ستيلا فيتا قادرة على السفر لمسافة 454 ميلاً (730 كيلومترا) بسرعة قصوى تبلغ 75 ميلاً في الساعة (120 كيلومتراً في الساعة)، كما يقول الفريق.

وبفضل بطارية بسعة 60 كيلووات، يمكنها قيادة 373 ميلاً (600 كيلومتر) في الليل عندما لا تكون هناك طاقة شمسية. بمجرد توقفها وكشف سقفها، فإنها تفتخر بـاحتوائها على 188 قدم مربع (17.5 متر مربع) من الألواح الشمسية، تقريباً بقدر ما يمكن لسقف المنزل العادي استيعابه.

انطلقت رحلة الفريق التجريبية إلى طريفة مع مشاكل تتعلق بقطار القيادة، مما يعني أنّه قد تمّ تحميل ستيلا فيتا على مقطورة من آيندهوفن إلى بروكسل ومن العاصمة البلجيكية إلى باريس. في اختبار القيادة الأسبوع الماضي بالقرب من باريس، قالت مديرة المشروع لورا فان هوتوم: “نريد فقط أن نمشي عدة كيلومترات للتأكد من أن هذه المشاكل الصغيرة لن تأتي مرة أخرى.”

لكن المبتكرين على يقين من أنّ منزلهم المحمول هو جزء من حملة لمعالجة تغير المناخ من خلال تسخير مصادر الطاقة المتجددة. وقال فان داسلر: “نريد أن نظهر أنّ المستقبل الذي نعتقد أنه على بعد 10 سنوات من الآن، هو هنا فعلياً.”