طماطم أرجوانية.. تعرف إلى هذه الفاكهة الجديدة

قبل 15 عاماً من اليوم، كانت كاثي مارتن تنتظر بفارغ الصبر نضوج ثمار الطماطم التي طورتها في منتصف فصل الشتاء. كانت عالمة النباتات هذه في مركز “جون إينيس” تعلم ماذا سيحصل: قشرة الطماطم الخضراء على وشك التحوّل بشكلٍ عجيب إلى اللون الأرجواني بعد أن قامت باستبدال بعض جيناتها لشحن وتعزيز محتواها بمادّة الأنثوسيانين anthocyanin – وهو مضاد الأكسدة النشط الذي يمنح ثمار التوت لونها الغني.

طماطم أرجوانية

وتقول مارتن بثقة عن محاولاتها: “كنت أعلم أنّها ستنجح”. وإذا افترضنا اليوم أنّ وزارة الزراعة الأميركية وافقت فعلاً على بيع هذه الثمار في الأسابيع المقبلة، ستصبح طماطم مارتن متوفرة للمرّة الأولى – على شكل بذور يمكنكم زراعتها أو فاكهة (حسب التصنيف العلمي لها) يمكنكم شراءها من المتجر. ولكن هذا الأمر يعني أيضاً أنّ الوقت قد حان لإعادة النظر بفكرة استخدام الكائنات المعدّلة وراثياً في المحاصيل – ليس كوسيلة لتخفيض الأسعار العالية التي تفرضها الشركات الزراعية الكبرى، بل كفرصة لاستغلال الأشياء التي منحتنا إيّاها الطبيعة وتحسينها، تماماً كما نفعل بالهواتف الذكية والأحذية الرياضية.

يمكن تحويل أي نوع من أنواع الطماطم إلى ثمار أرجوانية لها نفس طعم الطماطم التقليدية لأنّ مصدر تغيّر لونها، أي مادّة الأنثوسيانين، ليس لها طعم. ولكنّ البحث الذي قامت به مارتن رصد أمرين آخرين مثيرين للاهتمام. فقد تبيّن أنّ ثمارها الأرجوانية purple tomatoes – يجب عدم خلطها بالأنواع الأخرى كطماطم الكرز الأرجوانية black cherry tomatoes – بقيت صالحة للأكل لفترة أطول مرّتين من الطماطم التقليدية.

ووجدت الدراسة أيضاً أنّ الفئران التي تناولت من الطماطم الأرجوانية عاشت لمدّة أطول بمعدّل 30 في المائة من تلك التي تناولت الطماطم الحمراء العادية. وتشير معطيات الدراسة إلى أنّه على الإنسان استهلاك ما يعادل ثمرتين من الطماطم الأرجوانية كلّ يوم للحصول على هذه الفائدة المحتملة. وتعتقد مارتن أن جدوى تناول الطماطم الأرجوانية أفضل من استهلاك حفنتين من التوت البري يومياً.

فوائد صحية أكبر

وتعيد الباحثة سبب هذه الجدوى إلى أنّ التوت البري أغلى ثمناً وينبت في مواسم محدّدة، بينما يستطيع الناس استهلاك الطماطم طوال الوقت ولو في طهي صلصات البيتزا والمعكرونة. وتحافظ هذه الثمار المبتكرة على لونها الأرجواني الجميل حتّى بعد الطهي.

أصبح استخدام الكائنات المعدّلة وراثياً شائعاً في النظام الغذائي الأميركي، ولكنّ صناعتها محكومة غالباً بمكاسب الشركات أكثر من رغبة المستهلك. تشير آخر الإحصاءات إلى أنّ 94 في المائة من حبوب الصويا، و94 في المائة من القطن، و92 في المائة من الذرة، و95 في المائة من الكانولا التي تُزرع في الولايات المتّحدة تتحدّر من سلالات معدّلة وراثياً. تساعد هذه التعديلات الجينية في تحسين المحاصيل ومقاومة الأمراض، وتدخل في صناعة الزيوت والملابس والأطعمة الصناعية والمواشي. وتشير الأرقام أيضاً إلى أنّ نحو 95 في المائة من الحيوانات التي تنتج اللحوم والمواد اللبنية في الولايات المتحدة تتناول محاصيل معدّلة جينياً.

ولكن رغم كلّ ما ورد أعلاه، لا تزال الفواكه والخضراوات المعدّلة وراثياً المرخّصة للبيع في الولايات المتّحدة قليلة جداً. عمدت شركة “مونسانتو” وشركة “سيمبلو” الفرنسية المتخصصة بصناعة البطاطا المقلية المثلّجة، إلى ابتكار نوع البطاطا الخاص بهما، بينما عمدت شركات أخرى إلى صناعة القرع والبابايا والباذنجان – وركّزت الشركات في صناعاتها على مقاومة الأمراض والآفات. ولكنّ شركة واحدة فقط، «ديل مونتي فريش» بمنتجها «بينك غلو باينابل» (الأناناس الزهرية) حصلت على تصريح لبيع منتجاتها عام 2020. وهي اليوم تبيع ثمرة الأناناس الزهرية المميزة مباشرة للمستهلكين مقابل 40 دولاراً.

لا تبدي مارتن اهتماماً كبيراً بفكرة التحكّم بالجينات أو بالترويج لمنتجها كما فعلت “مونسانتو” و”ديل مونتي”. في الحقيقة، تميل شركتها “نورفولك بلانت ساينسز” التي أسّستها بالتعاون مع زميلها جوناثان جونز في المملكة المتّحدة، إلى ممارسة نشاط يشبه نشاط جمعية “سيد سيفرز إكستشينج” غير الربحية في ولاية آيوا، بدل إنشاء عمل تجاري عالمي. درست مارتن أولاً، بصفتها عالمة نباتات، كيفية استخدام الجينات لتعزيز محتوى الأنثوسيانين في نبتة التبغ.

ولكنّ المشكلة في هذه التجربة كانت أنّ إنتاج مادّة الأنثوسيانين طال كامل النبتة – وشمل حتّى الأوراق والجذع – مما أدّى إلى هدر طاقتها وعرقلة نموّها. أمّا في الطماطم، فقد عملت مارتن على حصر زيادتها للأنثوسيانين في الثمرة وحدها وفقط عندما كانت الثمرة في وضع نضوجها الطبيعي، الأمر الذي سهّل نموّها في نفس الظروف والمحصول مع الطماطم التقليدية.

تسعى مارتن منذ عامين للحصول على ترخيص وزارة الزراعة الأميركية لتسويق منتجها بعد تقديم التفاصيل الجينية (استبدال ثلاثة جينات في نباتاتها مصدرها زهرة الخطم snapdragon ورشاد أذن الفأر (thale cress) والبيانات الغذائية.

وتؤكّد عالمة النباتات أنّ الردّ على طلبها لترخيص ثمرات الطماطم التي أنتجتها، سواء كان سلبياً أو إيجابياً، سيأتي بحلول أواخر مارس (آذار) أو بداية أبريل (نيسان).