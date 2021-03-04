ظاهرة اختفاء آلاف النجوم ثير التكهنات

اختفت آلاف النجوم من السماء؛ على مدى 70 عاما، الأمر الذي دفع فريقا من علماء الفلك لتسليط الضوء على هذه الظاهرة، لكن ماذا عن فرضية وجود حضارات ذكية خارج كوكب الأرض؟

في تقرير نشرته مجلة “نوفيل أوبسرفاتور” (L’OBS) الفرنسية، يقول الكاتب جان بول فريتز إنه يمكن عند النظر إلى السماء في ليلة صافية ملاحظة أن آلاف النجوم التي ظهرت في الصور الفلكية الملتقطة قبل 70 عاما قد اختفت، وهو أمر يبدو غريبا بالنظر إلى العمر المفترض للنجوم.

وفي ظل الأسئلة والفرضيات الكثيرة حول سر اختفاء هذه النجوم، أطلق فريق باحثين من “شبكة فاسكو” (The Vasco Network) للفلك دراسة علمية لرصد أسباب هذه الظاهرة.

النجم الأزرق المفقود

في مجرة كينمان القزمة، التي يبلغ عمرها حوالي 75 مليون سنة ضوئية، كان هناك نجم أزرق ضخم للغاية، وشاهد علماء الفلك هذا النجم بين عامي 2001 و2011، وهو أكثر سطوعا بحوالي 2.5 مليون مرة من الشمس.

ولكن عندما ركز عليه التلسكوب التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي عام 2019 لم يظهر في الصورة، كما لم يظهر في المشاهدات المتكررة خلال الأشهر التالية.

ماذا حدث لهذا النجم؟ هذا النوع من النجوم -المعروف باسم “المتغير الأزرق الساطع”- غير مستقر، لكن اختفاءه بهذه الطريقة أمر غير مفهوم لأنه من المفروض أن يترك أثرا!

بالنسبة للباحثين، هناك فرضيتان: إما أن انفجاره الأخير جعله أقل سطوعا وأصبح غير مرئي جزئيا بسبب الغبار النجمي، أو أنه دخل مباشرة في ثقب أسود من دون المرور بمرحلة “المستعر الأعظم”، وهو حدث نادر جدا. ويعلق البروفيسور خوسيه غروه (أحد الباحثين المشاركين في الدراسة) قائلا “ربما نكون قد اكتشفنا أن أحد أضخم النجوم في الكون المرصود يضمحل ببطء في الليل”.

عينة الدراسة وفرضيات بديلة

ونظرا للتفسيرات المتنوعة لهذه الظاهرة، حدد فريق شبكة فاسكو -بقيادة الباحثة في معهد جزر الكناري للفيزياء الفلكية في إسبانيا بياتريس فيلارويل- أهدافه في دراسة نشرتها “الدورية الفلكية” (The Astronomical Journal) في ديسمبر/كانون الأول 2019.

في المرحلة الأولى من الدراسة، قرر الفريق المقارنة بين 600 مليون نجم ظهرت في صور التقطها مرصد البحرية الأميركية في خمسينيات القرن الماضي، مع قاعدة بيانات حديثة من مرصد “بان ستارز” (Pan-STARRS). وفي عينة مكونة من 150 ألف حالة اختلاف بين صور المرصدين، اختار الباحثون 100 نجم لمزيد من التعمق في دراسة ظاهرة اختفاء النجوم.

ما الذي يمكن أن يفسر اختفاء نجم؟ من الناحية النظرية، هناك فرضيتان رئيسيتان: إما أن يتغير النجم شيئا فشيئا ويصبح قزما أبيض، بسبب غياب التفاعلات النووية في نواته، أو أنه ينفجر في المراحل الأخيرة من عمره، وهو ما يُعرف بظاهرة “المستعر الأعظم”. وفي كلتا الحالتين، يمكن مشاهدة آثار لهذه النجوم، لكن لم تكن هذه هي الحال للنجوم المفقودة التي درسها فريق فاسكو.