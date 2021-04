عاصفة شمسية تضرب الأرض

تعرضت الأرض لعاصفة شمسية في 25 نيسان، والتي أشار تحذير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى أنه لا يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الحياة اليومية.

وفي الواقع، بعض الناس في هذه المواقف يحزمون أمتعتهم، ليس للفرار إلى بر الأمان، ولكن لمشاهدة النتيجة الجميلة لهذه العاصفة، وهي الشفق القطبي أو كما يعرف بالأضواء الشمالية.

ووفقا لوكالة ناسا، فإن الأضواء الشمالية نتجت عن “الوصول المبكر” لتدفق الانبعاث الكتلي الإكليلي ( (CME، والذي يتضمن إطلاق البلازما والمجال المغناطيسي المصاحب من الشمس.

ويمكن أن يتسبب هذا في حدوث اضطراب في الغلاف المغناطيسي للأرض، ولكن وفقا لمقياس طقس الفضاء التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، من المقرر أن تكون هذه عاصفة مغناطيسية أرضية خفيفة إلى معتدلة.

ويمكن أن تنتج العواصف الأقوى اضطرابات أكثر خطورة مثل مشاكل التحكم في الجهد الكهربي على نطاق واسع، لكن الأمثلة الأكثر اعتدالا لها تأثيرات طفيفة بالمقارنة.

