تكنولوجيا وعلوم

عاصفة شمسية هائلة.. تحذيرات من ظاهرة فلكية قد تغرق الأرض بظلام دامس

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قدم العلماء استنتاجات مخيبة للآمال، بعد مراقبة الأحداث الأخيرة على سطح الشمس، حيث من الممكن أن تغرق الأرض بظلام دامس لمدة 6 أيام بسبب “عاصفة شمسية” هائلة.

في التفاصيل، تحدث هذه الظاهرة مرة واحدة كل 250 سنة، وستكون في شهر ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، بحسب ما أفادت به وكالة سبوتنيك.

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كما يمكن أن تحجب 90% من أشعة الشمس عن كوكب الأرض، وسيكون سبب العاصفة المغناطيسية هو إطلاق البلازما من البقعة “AR2192″، وفق موقع “وان”.

إضافة إلى ذلك، سيتمكن سكان مختلف البلدان من رؤية الشفق القطبي، وأيضا مواجهة أطول ليل. كما يمكن أن تتسبب هذه الحادثة بمشاكل في الاتصال وانقطاع الشبكة.

كذلك فإن مدة العاصفة ستكون حوالي 6 أيام. خلال ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، الامتناع عن بذل جهد بدني مفرط.

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