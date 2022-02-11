عالم روسي يحذر من زلازل قوية في منطقتين من البلاد ‏

حذر كبير الباحثين في معهد نظرية التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء الرياضية عالم الجيوفيزياء فلاديمير كوسوبوكوف من تعرض منطقتي الكوريل وكامتشاتكا الروسيتين إلى زلازل قوية في 2022.
ويقول العالم في حديث لموقعUra.ru ، ”إذا تحدثنا عن الزلازل القوية، فهذه طبعا ستحدث في الكوريل وكامتشاتكا، لأن أقوى الزلازل تقع هناك”.
ويؤكد أنه لا يمكن تقديم معلومات محددة حول هذا الموضوع حاليا، لأنه اعتمادا على البيانات المتوفرة يستحيل التنبؤ بدقة بموعد هذه الزلازل.
ومن جانبه يشير مدير مختبر مخاطر الزلازل في معهد فيزياء الأرض التابع لأكاديمية العلوم الروسية الدكتور أليكسي زافيالوف إلى أن منطقتي كوريل وكامتشاتكا وجزر كوماندور ومنطقتي بريموريه وبحيرة بايكال هي أكثر مناطق روسيا تعرضا للزلازل.
ووفقاً له، تختلف أسباب الزلازل بحسب المنطقة، ففي منطقة ما تحدث الزلازل بسبب الصدوع (الحركة التكتونية)، وفي منطقة أخرى نتيجة نشوء الجبال.
ويوضح أن “منطقة بايكال مثلا، هي منطقة صدوع، تحدث فيها عمليات شد وليس انضغاط”.
ويضيف، استناداً إلى البيانات والمعلومات التي بحوزة العلماء، سوف تتحول بحيرة بايكال مع الوقت إلى بحر.