عالم فرنسي ينشر صورة فريدة لنجم في الفضاء.. لن تصدقوا حقيقة الصورة!!

أثار تصرف عالم فيزياء فرنسي، يدعى ” إيتيان كلاين”، ويتولى منصبا حكوميا رفيعاً، استياءً كبيراً بين متابعيه، بعد نشره صورة نجم قال إنه التقطها بواسطة التلسكوب الفضائي “جيمس ويب”.

وبعد تداول الصورة المنشورة، والحديث عن كامل تفاصيلها، فاجأ العالم كلاين الجميع، عندما كشف حقيقة الأمر، ليتبين ان ما عرضه كان صورة لقطعة “سجق” ليس إلا!!

وكان إيتيان كلاين، وهو مدير لجنة الطاقات البديلة والطاقة الذرية الفرنسية قد نشر في 31 يوليو الصورة التي قال إنها لنجم يسمى Proxima Centauri وهو أقرب نجم للشمس، وفق موقع engadget التقني.

وكتب كلاين: “لقد التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي. هذا المستوى من التفاصيل.. يتم الكشف عن عالم جديد كل يوم”.

وتم إعادة نشر التغريدة والصورة المرافقة لها على نطاق واسع.

وبعد أيام من نشر التغريدة، أقر العالم الفرنسي بأن الصورة في الواقع هي لشريحة من السجق على خلفية سوداء.

وقال كلاين: “في ضوء بعض التعليقات، أشعر بأنني مضطر إلى تحديد أن هذه الصورة المزعومة لبروكسيما سنتوري كانت مزحة”.

واعتذر كلاين لاحقا عن المزحة، وأخبر الموقع الفرنسي Le Poin أنه نشر الصورة بهدف تثقيف الجمهور بشأن الأخبار المزيفة.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022