الأثنين 9 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عالم فرنسي ينشر صورة فريدة لنجم في الفضاء.. لن تصدقوا حقيقة الصورة!!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2022 1:21 صباحًا
مجرة في الفضاء

مجرة في الفضاء

A A A
طباعة المقال

أثار تصرف عالم فيزياء فرنسي، يدعى ” إيتيان كلاين”، ويتولى منصبا حكوميا رفيعاً، استياءً كبيراً بين متابعيه، بعد نشره صورة نجم قال إنه التقطها بواسطة التلسكوب الفضائي “جيمس ويب”.

وبعد تداول الصورة المنشورة، والحديث عن كامل تفاصيلها، فاجأ العالم كلاين الجميع، عندما كشف حقيقة الأمر، ليتبين ان ما عرضه كان صورة لقطعة “سجق” ليس إلا!!

وكان إيتيان كلاين، وهو مدير لجنة الطاقات البديلة والطاقة الذرية الفرنسية قد نشر في 31 يوليو الصورة التي قال إنها لنجم يسمى Proxima Centauri وهو أقرب نجم للشمس، وفق موقع engadget التقني.

وكتب كلاين: “لقد التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي. هذا المستوى من التفاصيل.. يتم الكشف عن عالم جديد كل يوم”.

وتم إعادة نشر التغريدة والصورة المرافقة لها على نطاق واسع.

وبعد أيام من نشر التغريدة، أقر العالم الفرنسي بأن الصورة في الواقع هي لشريحة من السجق على خلفية سوداء.

وقال كلاين: “في ضوء بعض التعليقات، أشعر بأنني مضطر إلى تحديد أن هذه الصورة المزعومة لبروكسيما سنتوري كانت مزحة”.

واعتذر كلاين لاحقا عن المزحة، وأخبر الموقع الفرنسي Le Poin أنه نشر الصورة بهدف تثقيف الجمهور بشأن الأخبار المزيفة.

 

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    إيلون ماسك
    إيلون ماسك وتويتر.. الملياردير يتحدّى الشركة
    ما هي أهم الفروق بين هاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 13 Pro؟
    تطبيقا واتساب و iMessage
    المنافسة مع iMessage.. ثلاث ميزات على واتساب إضافتها الآن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    الخبز
    مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي