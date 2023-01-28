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عالم فلك روسي يكشف كويكب شبيه للقمر تابع للأرض

منذ ساعة واحدة
القمر والمشتري- تعبيرية

القمر والمشتري- تعبيرية

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قال عالم الفلك الروسي غينادي بوريسوف، إن الأوساط العلمية العالمية اعترفت بأن الكويكب YG2022، الذي شوهد لأول مرة في 15 ديسمبر 2022، هو شبه قمر تابع للأرض حسبما نقلت RT.

وأضاف في حديث لـ”نوفوستي”: “في 15 ديسمبر تمكنت من اكتشاف شبه قمر تابعا للأرض. طبعا هناك القمر الكبير الطبيعي المعتاد التابع لكوكبنا، وهناك الكثير من الأقمار الصناعية التي تدور في المدار الفضائي. أما هذا فهو كويكب ترقيمه YG2022. الحجم تقريبا من 20 إلى 30 مترا، فترة الدورة حول الشمس سنة واحدة. وتبلغ قيمة قدره المطلق 26”.

ووفقا له، بشكل إجمالي تم حتى الآن اكتشاف 6-7 أشباه أقمار للأرض التي لا تمر مداراتها عبر نقطتي لاغرانج L3 و L4. تم التقاطها كلها في وقت معين بواسطة مجال الجاذبية لكوكبنا.

وقال بوريسوف إن “القمر الصغير” الجديد، حسب محاكاة الكمبيوتر، ربما باشر في الدوران حول الأرض في عام 1961 وسيستمر في كونه شبه قمر صناعي لمدة 150 عاما أخرى على الأقل.

وبوريسوف عالم فلك من شبه جزيرة القرم، اكتشف في عام 2019 أول مذنب بين نجمي حتى الآن في التاريخ، وهو يحمل اسمه.

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