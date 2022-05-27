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عدسة لاصقة ذكية لعلاج المياه الزرقاء

27 - مايو - 2022
العين

العين

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طور فريق من الباحثين في الصين عدسات لاصقة ذكية يمكنها مراقبة ضغط العين وحقن المريض بأدوية علاج المياه الزرقاء إذا ما استدعت الضرورة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفي إطار التجربة التي نشرتها دورية «نيتشر» العلمية، اختبر فريق الدراسة من جامعة «سون يات سين» في الصين العدسة اللاصقة الجديدة على فئران وأرانب.

ويقصد بمرض المياه الزرقاء ارتفاع الضغط داخل أجزاء معينة من العين مما يؤدي إلى تلف العصب البصري، وتكمن صعوبة علاج هذا المرض في التغير الدائم بضغط العين، بحيث يصعب أحياناً على المريض الشعور بارتفاع الضغط، وبالتالي يتعذر عليه معرفة التوقيت المناسب لوضع القطرات التي تساعد في ضبط ضغط العين. ولكن العدسات اللاصقة الجديدة يمكنها قياس ضغط العين بشكل مستمر أثناء ارتدائها، وعندما يصل الضغط إلى درجة معينة، فإنها تقوم تلقائياً بتفريغ القطرات العلاجية عبر حاجز الرقنية، مما يؤدي إلى استقرار الضغط بشكل فوري وتلافي حدوث أي ضرر بالعصب البصري.

وتتكون العدسة الجديدة من طبقتين زجاجيتين بينهما جيب هوائي متصل بمنظومة إلكترونية دقيقة، وعندما يرتفع الضغط داخل العين، يحدث انضغاط للجيب الهوائي بالعدسة، بحيث يتم تفعيل المنظومة الإلكترونية لحقن القطرات بشكل آلي.

ويؤكد الباحثون أن العدسة تعمل بشكل لاسلكي وبدون بطارية، ويمكن استخدامها لعلاج عدد مختلف من أمراض العين، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية.

واختبر الباحثون العدسة اللاصقة الذكية على الفئران والخنازير، وتبين قدرتها على مراقبة ضغط العين بشكل مستمر بدون مشكلات وحقن مادة «بريمونيدين» العلاجية عندما تستدعي الضرورة بدون أي تدخل خارجي.

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