عرض المليار دولار.. بيتكوين في انتظار نبأ سار

تواصل العملات الرقمية جهودها لتعزيز مكاسبها وتعويض خسائرها، حيث تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تداولات، الثلاثاء، فيما تشير التوقعات إلى عودة ارتفاع سعر بيتكوين، على وقع صفقة مرتقبة.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال تداولات صباح الثلاثاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بنسبة 0.37% لتصل إلى 809.48 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة بقيمة 36.81 مليار دولار.

عرض استحواذ بقيمة مليار دولار

أعلنت بورصة العملات الرقمية باينانس.يو إس عزمها للاستحواذ على أصول شركة إقراض العملات المشفرة المفلسة فوياجر ديجيتال مقابل 1.022 مليار دولار. وبعد مراجعة الخيارات الاستراتيجية، قالت الشركة إن باينانس.يو إس تمثل “أعلى وأفضل عرض لأصولها”.

ويتكون العرض البالغ 1.022 مليار دولار من القيمة السوقية العادلة لحافظة أعمال العملات المشفرة الخاصة بـ فوياجر في تاريخ يتم تحديده في المستقبل، إلى جانب اعتبار إضافي يساوي 20 مليون دولار من القيمة الإضافية.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) الرقمية المشفرة اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بنحو 0.07% ليصل إلى 16,800.09 دولار.

وتحاول عملة بتكوين التماسك عند أدنى مستوى سعري لها في 3 أسابيع، بالتوازي مع استمرار الأسهم في اتجاهها الهبوطي.

وانخفض سعر العملة المشفرة الأكبر في سوق الكريبتو بنسبة 1.9%، خلال مستهل تداولات اليوم الثلاثاء، إلى 16277 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ قبل أن تعكس اتجاهها إلى 16787 دولارا.

وتتزامن التحركات السعرية المتراجعة للعملات المشفرة مع تراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” للجلسة الرابعة على التوالي، وسط توتر بشأن المسار المحتمل من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة.

وسجلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين اليوم الثلاثاء نحو 323.22 مليار دولار، بحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

صعد سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنحو 0.23% ليبلغ 1,211.19 دولار.

وانخفض سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB ما قيمته 0.10% ليسجل 248.97 دولار. وبلغت خسائر عملة بينانس كوين أكثر من 5.39% خلال تعاملات أسبوع.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.21% ليسجل نحو 0.3448 دولار.

كما ربح سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.21% ليبلغ 0.2577 دولار.

وقفز سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 0.13% ليصل إلى 0.07486 دولار.

وأما سعر عملة بولكادوت Polkadot فقد ارتفع بنحو 0.30% ليصل إلى 4.61 دولار.