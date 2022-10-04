عشاق "Infinix" يترقبون إطلاق منتَجين مميزَين.. تعرف عليهما

أطلقت شركة إنفينكس الصينية “Infinix” جهازي تلفزيون ذكيين جديدين في الهند – Infinix ZERO 55 QLED و 50X3، وتسعد الآن لإطلاق جهاز تلفاز Infinix 43Y1 وجهاز حاسب INBook X2 Plus في السوق الهندي.

ومن المتوقع إطلاق الجهازين الجديدين في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.

ومن المقرر أن ينافس جهاز التلفاز الذكي Infinix 43Y1 في فئة الأجهزة منخفضة التكلفة، على أن يتميز بحجم 43 إنش، وسطوع nit 300، كما تشير التسريبات إلى أن الجهاز يأتي بعدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً مثل Prime Video ،YouTube ،SonyLiv ،Zee5 ،ErosNow وأيضاً Disney+Hotstar، كما يضم الجهاز مكبرات صوتية بقدرة 20W بنظام Dolby Stereo.

من جانب أخر يأتي جهاز الحاسب Infinix INBook X2 Plus بتصميم معدني من سبائك الألومنيوم، بوزن 1.65 كجم، وشاشة بحجم 15.6 إنش، بجودة عرض Full-HD.

أيضاً سيأتي لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية، كما يتوفر جهاز الحاسب ثلاثة إختيارات في الألوان، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الأجهزة الجديدة من Infinix خلال الفترة القادمة.