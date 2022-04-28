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عطل عام يصيب تطبيق واتساب حول العالم

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2022 12:33 صباحًا
واتساب

واتساب

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لاحظ مستخدمو واتساب حول العالم مشكلة في استخدام التطبيق، ليتبيّن لاحقًا أنّ عطلًا قد طرأ على تطبيق المراسلات الأشهر في العالم.

وأكّدت شركة واتساب أّن خللًا أصاب التطبيق وتعمل على إصلاحه.

وفي تغريدة على تويتر قالت الشركة: “قد تختبرون بعض المشاكل في استخدام واتساب في هذه اللحظة. نحن على علم بذلك، ونعمل على اصلاح المشكلة”.

وتابعت التغريدة: “سنطلعكم على كل جديد، وفي الأثناء نشكركم على صبركم”.

يذكر أنّ هذه المشكلة ليست جديدة، اذ اختبر مستخدمو التطبيق مشاكل مماثلة في أوقات سابقة.

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