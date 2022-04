عطل عام يصيب تطبيق واتساب حول العالم

لاحظ مستخدمو واتساب حول العالم مشكلة في استخدام التطبيق، ليتبيّن لاحقًا أنّ عطلًا قد طرأ على تطبيق المراسلات الأشهر في العالم.

وأكّدت شركة واتساب أّن خللًا أصاب التطبيق وتعمل على إصلاحه.

وفي تغريدة على تويتر قالت الشركة: “قد تختبرون بعض المشاكل في استخدام واتساب في هذه اللحظة. نحن على علم بذلك، ونعمل على اصلاح المشكلة”.

وتابعت التغريدة: “سنطلعكم على كل جديد، وفي الأثناء نشكركم على صبركم”.

يذكر أنّ هذه المشكلة ليست جديدة، اذ اختبر مستخدمو التطبيق مشاكل مماثلة في أوقات سابقة.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.

— WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022