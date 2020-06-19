عطل فني يضرب تطبيق “واتسآب”

أبلغ العديد من مستخدمي تطبيق ”واتس آب“ حول العالم عن بعض المشكلات التقنية عند استخدامهم للتطبيق.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، تم تسجيل ارتفاع كبير في مشاكل تطبيق المراسلة منذ الساعة الخامسة مساءً، وقال المستخدمون إنهم غير قادرين على معرفة متى كان آخر شخص متصلًا بالإنترنت.

وتتيح هذه الميزة للأشخاص تحديد رؤية آخر مرة كان المستخدم فيها نشطًا على التطبيق، مع تحويل الإعداد لخيار ”الجميع“ كخيار افتراضي، حيث إن هناك ميزة لتعيين آخر اتصال تمت رؤيته كجهات اتصال فقط أو لا يمكن لأي شخص رؤيته.

وشكا المستخدمون من أن ميزة ”آخر ظهور“ قد تحولت من ”الجميع“ إلى ”لا أحد“ دون علمهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتعذر على الأشخاص ضبط الإعداد مرة أخرى؛ أي محاولة العودة إلى الإعداد الأصلي، حيث تظهر رسالة مفادها:“لم يكن واتس آب قادرًا على تغيير إعدادات الخصوصية.. الرجاء إعادة المحاولة لاحقًا“.

ويبدو أن ذلك الخلل أثَّر على القدرة على معرفة متى يقوم شخص ما بعملية الكتابة على التطبيق، والتي عادة ما تظهر للمستخدمين في الجزء العلوي من ”واتس آب“.

وكانت أكبر نسبة للإبلاغ عن المشكلة في أوروبا، على الرغم من أن المستخدمين من جميع أنحاء العالم كانت لديهم مشكلات مماثلة، ولم توضح ”واتس آب“ السبب وراء العطل.