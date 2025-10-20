عطل في خدمات "إيه.دبليو.إس" يتسبب في توقف تطبيقات شهيرة

تعرضت (إيه.دبليو.إس) وحدة الحوسبة السحابية التابعة لشركة (أمازون) لانقطاع في الخدمة الاثنين، مما أدى إلى تعطل عدة تطبيقات شهيرة منها لعبة (فورتنايت) وتطبيق (سناب تشات) و(برايم فيديو) وتسبب في مشاكل في الاتصال للعديد من الشركات حول العالم.

وقالت إيه.دبليو.إس إنها تشهد زيادة في “معدلات الخطأ وأوقات الاستجابة” لخدمات متعددة. وذكرت في تحديث “نعمل على مسارات متوازية متعددة لتسريع عملية إعادة الخدمة”.

ويعد انقطاع إيه.دبليو.إس أول تعطل كبير لخدمات عبر الإنترنت منذ العطل الذي تسببت فيه شركة (كراود سترايك) العام الماضي وأعاق أنظمة التكنولوجيا في المستشفيات والبنوك والمطارات على مستوى العالم.

وتوفر إيه.دبليو.إس خدمات الحوسبة عند الطلب وتخزين البيانات وخدمات رقمية أخرى للشركات والحكومات والأفراد. وقد تتسبب الأعطال في خوادمها في حدوث انقطاعات عبر المواقع الإلكترونية والمنصات التي تعتمد على بنيتها التحتية السحابية. وتتنافس إيه.دبليو.إس مع خدمات جوجل ومايكروسوفت السحابية.

ووجهت إيه.دبليو.إس رويترز إلى صفحة الحالة الخاصة بها عندما طُلب منها التعليق. ولم ترد أمازون على طلب للتعليق.