عطل في منصة يوتيوب يؤثر على 250 ألف مستخدم

اشتكى العديد من مستخدمي منصة يوتيوب ،مساء الأربعاء، من عدم تمكنهم من مشاهدة مقاطع الفيديو.

كشفت شركة ”يوتيوب“ في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أنها تعمل على إصلاح خطأ على منصتها.

وذكر موقع ”داون ديتيكتور دوت كوم“ الإلكتروني الذي يرصد أعطال مواقع الإنترنت، أن هذا العطل أثر على نحو 250 ألف مستخدم.

وقالت ”يوتيوب“ في تغريدة على تويتر: ”فريقنا على علم بالمشكلة ويعمل على إصلاحها. سنوافيكم هنا بأي تطورات“.

واشتكى العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم تمكنهم من مشاهدة مقاطع الفيديو على الموقع.