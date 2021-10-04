عطل مفاجئ يشلّ خدمات واتساب وفيسبوك وإنستغرام

تتعرض شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لـ”فيسبوك” لعطل فني حالياً، بما يجعلها خارج نطاق خدمة المستخدمين.

أبلغ مستخدمون حول العالم موقع “داون ديتكتور” عن عدم القدرة على استخدام تطبيقات “واتساب” و”إنستغرام” “وفيسبوك” و”ماسنجر”.

وأشارت وسائل اعلام اميركية، إلى أن سكان الولايات المتحدة أبلغوا عن تعطل خدمات فيسبوك كافة اعتبارا من الساعة ١١:٢٥ صباحًا بتوقيت واشنطن.

وأصدرت شركة فيسبوك المالكة لتطبيقات واتساب وإنستغرام وماسنجر، بياناً قالت فيه:

“نعلم أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا ونحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج”.

كما تراجع سهم فيسبوك يتراجع بنحو 6% بعد التعطل المفاجئ لتطبيقات الشركة التي تتضمن واتساب و انستغرام.