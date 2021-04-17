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عطل مفاجئ يصيب تويتر.. وتأثر آلاف المستخدمين

17 - أبريل - 2021
تويتر

تويتر

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اشتكى الألاف من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، منذ مساء الجمعة، وحتى صباح اليوم السبت، من عطل سبب العديد من المشاكل في المنصة، حيث عطلت تحميل التغريدات لديهم.

وقالت شركة تويتر، إنها تعمل على إصلاح المشكلة في أسرع وقت، عقب تلقيهم بلاغات حول مشاكل من آلاف المستخدمين.

وقالت الشركة في تغريدة “قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم، نحن نعمل على إصلاح مشكلة وستعودون إلى الجدول الزمني قريباً”.

ووفقاً لموقع داون ديتيكتور لمراقبة عمليات الانقطاع، فإن عدد المستخدمين الذين واجهوا هذه المشكلة بلغ نحو 40 ألف مستخدم، مشيرين إلى أنه قد يكون الانقطاع أثر في عدد أكبر من المستخدمين.

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