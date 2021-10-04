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عطل مفاجئ يصيب 32 منصة إلكترونية

4 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2021 9:41 مساءً
مواقع التواصل الاجتماعي

مواقع التواصل الاجتماعي

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أصاب عطل مفاجئ أكثر من 32 منصة إلكترونية عالمية، بما فيها منصات “فيسبوك”، ومحرك البحث الرئيسي “غوغل”، إذ يواجه ملايين من مستخدمي هذه المنصات مشكلات في الوصول إليها وفتحها.

وبحسب وكالات الأبناء العالمية، فقد رصد موقع Downdetector شكاوى كثيرة من كل أنحاء العالم تفيد بوجود أعطال تمنع كثيرا من المواقع من العمل، فكلما حاول مستخدم فتح أحد هذه المواقع يجد رسالة تفيد بوجود خطأ.

وأبرز المواقع التي تواجه أعطال مفاجئة: “فيسبوك”، “ماسنجر”، “واتساب”، “إنستغرام”
“غوغل”، “تيليغرام”، “تويتر”، “سناب شات”، “أمازون”، “تيك توك”، “كاندي كراش”…

وبدأ مستخدمو “الإنترنت” في الإبلاغ عن وجود شكاوى الأعطال في هذه المواقع مساء اليوم، وخلال فتح موقع “فيسبوك”، يجد المستخدم رسالة تفيد بوجود عطل، ويجري حلها. وأما خلال محاولة فتح “واتساب” و”إنستغرام” فلا يجد سوى شاشة بيضاء مكتوب في أعلاها “Server Error”.

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