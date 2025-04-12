عطل مفاجئ يضرب واتساب والملايين يشتكون من توقف الرسائل

عطل مفاجئ يضرب واتساب.. وشكاوى من الملايين

ضرب عطل فني مفاجئ تطبيق واتساب، اليوم السبت.

إذ اشتكى ملايين المستخدمين حول العالم من عدم إمكانية استخدام خواص التطبيق، كإرسال الرسائل.

ولاحظ موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع الأعطال، ارتفاعاً كبيراً في الشكاوى.

حيث أبلغ 88% من المستخدمين في العديد من الدول عن مشاكل في إرسال الرسائل، بينما أبلغ 7% عن مشاكل في التطبيق نفسه، و5% عن استقبال الرسائل.

فيما لم تصدر شركة “ميتا” المالكة لواتساب، بياناً رسمياً حتى الآن بشأن سبب العطل أو مدته.

يشار إلى أن واتساب يعتبر أشهر تطبيقات التراسل الفوري وأكثرها انتشاراً، مع قاعدة مستخدمين تضم نحو 3 مليارات شخص حول العالم.