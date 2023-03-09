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عطل يضرب إنستغرام

منذ ساعة واحدة
انستغرام

انستغرام

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تعرض موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام” الذي تملكه شركة “ميتا بلاتفورمز” ، لعطل فني ‏تأثر به الآلاف من مستخدميه حول العالم.‏

وأبلغ الآلاف من المستخدمين عن خلل في موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستغرام” ، بما في ذلك مشكلات في نشر التحديثات، وأوقات تحميل طويلة، وفقاً لما ذكره موقع “Downdetector”.

قال متتبع مواقع التواصل، إنه تلقى أكثر من 40 ألف تقرير يغطي العديد من المشكلات اعتباراً من مساء الأربعاء، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وكانت علامة “#Instagramdown” بين الأسرع انتشاراً، وسط شكاوى آلاف الأشخاص حول العالم.

ولم ترد “ميتا” على طلبات التعليق من “بلومبرغ” بعد ساعات العمل العادية.

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