fbpx
خدمة التبرعات كانت متاحة على فيسبوك للمنظمات غير الربحية قبل أن تقرر الشركة إطلاقها للأغراض الشخصية (غيتي)
خدمة التبرعات كانت متاحة على فيسبوك للمنظمات غير الربحية قبل أن تقرر الشركة إطلاقها للأغراض الشخصية (غيتي)
تكنولوجيا وعلوم

عطل يضرب “فيسبوك ماسنجر” في مناطق عديدة بالعالم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ضرب عطل كبير تطبيق “فيسبوك ماسنجر”، مساء الخميس 6 فبراير/شباط، في مناطق عديدة بالعالم.

وأظهر موقع “داون ديتكتور” المعني بأخبار أعطال المواقع حول العالم، ظهور عطل في “ماسنجر” في أماكن عديدة بالعالم.

ويظهر من العطل الحالي أن معظم مستخدمي ماسنجر، لا يمكنهم على المجموعات المشتركين فيها أو الدردشات الجماعية أن يرسلوا أي نصوص أو أي صور أو مقاطع فيديو.
كما أشار الموقع إلى أن العطل موجود على نسخة سطح المكتب والهواتف الذكية.

المزيد من الأخبار

لمواجهة هواوي.. واشنطن تبحث استحواذ حصة في نوكيا وإريكسون

تويتر تنوي إطلاق تسمية “الشركاء” على مستخدميها

ولكن تلك المشكلة لم تظهر بصورة واضحة في الدردشات الفردية الخاصة عبر “فيسبوك ماسنجر”.

وتركزت معظم الشكاوى في منطقة أوروبا وشمال أفريقيا ومناطق في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا.

شاهد أيضاً
تكنولوجيا وعلوم

أبل تطور أول هاتف أيفون بشاشة قابلة للطى

تكنولوجيا وعلوم

الحكومة الأمريكية تتعاون مع مايكروسوفت لتطوير شبكات الجيل الخامس

تكنولوجيا وعلوم

وداعا للمفتاح.. افتح باب سيارتك بهاتفك

تكنولوجيا وعلوم

”سامسونغ“ توقف بيع الخدمات البرمجية للإيرانيين