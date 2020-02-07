عطل يضرب “فيسبوك ماسنجر” في مناطق عديدة بالعالم

ضرب عطل كبير تطبيق “فيسبوك ماسنجر”، مساء الخميس 6 فبراير/شباط، في مناطق عديدة بالعالم.

وأظهر موقع “داون ديتكتور” المعني بأخبار أعطال المواقع حول العالم، ظهور عطل في “ماسنجر” في أماكن عديدة بالعالم.

ويظهر من العطل الحالي أن معظم مستخدمي ماسنجر، لا يمكنهم على المجموعات المشتركين فيها أو الدردشات الجماعية أن يرسلوا أي نصوص أو أي صور أو مقاطع فيديو.

كما أشار الموقع إلى أن العطل موجود على نسخة سطح المكتب والهواتف الذكية.

ولكن تلك المشكلة لم تظهر بصورة واضحة في الدردشات الفردية الخاصة عبر “فيسبوك ماسنجر”.

وتركزت معظم الشكاوى في منطقة أوروبا وشمال أفريقيا ومناطق في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا.