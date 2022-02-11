عطل يضرب منصة “تويتر” والشركة تحقق على الفور

واجهت شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” بعض الاضطرابات، اليوم الجمعة، حيث توقفت عن العمل على النحو المعتاد عبر المتصفح والتطبيق لدى عدد كبير من الستخدمين.

وحسب مجلة “ذا فيرج” كانت المشكلة أوسع انتشارا في الساحل الغربي للولايات المتحدة، وواجه المستخدمون صعوبة في الدخول إلى الحسابات المختلفة وقراءة التغريدات المدونة بها وظهرت لهم رسالة “خطأ” لا تغلق.

ومع ذلك، ذكرت المجلة أن الأمور أخذت تتحسن على الفور واختفت رسالة “الخطأ”، رغم استمرار صعوبة الدخول إلى صفحات الحسابات المختلفة.

اشتكى بعض المستخدمين أيضا من تسجيل الخروج من حساباتهم الخاصة فيما قال آخرون إنهم لا يستطيعون إرسال التغريدات أو استردادها

وأظهر موقع “داون ديتكتور” الذي يرصد أعطال المنصات الإلكترونية، ارتفاعا مفاجئا في تقارير المستخدمين حول المشاكل في المنصة، مع تسجيل أكثر من 40 ألف شكوى من المستخدمين وخلال ساعة فقط.

لم يحدد بعد نطاق التأثير على مستخدمي “تويتر”. لكن بالنظر إلى خريطة الأعطال في “داون ديتكتور”، يبدو أن المشكلة أثرت بشكل أساسي على مستخدمي الساحل الغربي الأمريكي، ومع ذلك فقد كانت ملحوظة في بعض المناطق الأخرى.

قالت الشركة، لاحقا إنها تواجه عددا كبيرا من الأخطاء في واجهة برمجة التطبيقات, وهي عبارة عن مجموعة من البروتوكولات لبناء برامج التطبيقات ودمجها – وتقوم حاليا بالتحقيق في المشكلة، بحسب “رويترز”.







