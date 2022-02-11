السبت 11 رجب 1443 ﻫ - 12 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عطل يضرب منصة “تويتر” والشركة تحقق على الفور

منذ 22 ساعة
تطبيق تويتر

تطبيق تويتر

A A A
طباعة المقال

واجهت شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” بعض الاضطرابات، اليوم الجمعة، حيث توقفت عن العمل على النحو المعتاد عبر المتصفح والتطبيق لدى عدد كبير من الستخدمين.
وحسب مجلة “ذا فيرج” كانت المشكلة أوسع انتشارا في الساحل الغربي للولايات المتحدة، وواجه المستخدمون صعوبة في الدخول إلى الحسابات المختلفة وقراءة التغريدات المدونة بها وظهرت لهم رسالة “خطأ” لا تغلق.
ومع ذلك، ذكرت المجلة أن الأمور أخذت تتحسن على الفور واختفت رسالة “الخطأ”، رغم استمرار صعوبة الدخول إلى صفحات الحسابات المختلفة.
اشتكى بعض المستخدمين أيضا من تسجيل الخروج من حساباتهم الخاصة فيما قال آخرون إنهم لا يستطيعون إرسال التغريدات أو استردادها
وأظهر موقع “داون ديتكتور” الذي يرصد أعطال المنصات الإلكترونية، ارتفاعا مفاجئا في تقارير المستخدمين حول المشاكل في المنصة، مع تسجيل أكثر من 40 ألف شكوى من المستخدمين وخلال ساعة فقط.
لم يحدد بعد نطاق التأثير على مستخدمي “تويتر”. لكن بالنظر إلى خريطة الأعطال في “داون ديتكتور”، يبدو أن المشكلة أثرت بشكل أساسي على مستخدمي الساحل الغربي الأمريكي، ومع ذلك فقد كانت ملحوظة في بعض المناطق الأخرى.
قالت الشركة، لاحقا إنها تواجه عددا كبيرا من الأخطاء في واجهة برمجة التطبيقات, وهي عبارة عن مجموعة من البروتوكولات لبناء برامج التطبيقات ودمجها – وتقوم حاليا بالتحقيق في المشكلة، بحسب “رويترز”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    تلسكوب جيمس ويب
    تلسكوب ناسا يلتقط أول صورة “سيلفي” لمرآته العملاقة
    منافسة شرسة في سوق الهواتف الذكية
    معركة شرسة.. أفضل الهواتف الذكية المرتقبة لعام 2022
    بيتكوين والعملات الرقمية
    العملات الرقمية تواصل خسائرها مع تهاوي بيتكوين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لوك مونتانييه
    وفاة مكتشف الإيدز.. توقّعَ وفاة جميع من تلقوا لقاح كورونا
    انفجار ذوق
    بالفيديو والصور: انفجار صهريج مازوت على اتوستراد زوق مكايل
    الوالد وطفلاه
    أب ينشر «سيلفي أخيرة» مع طفليه.. ثم يقتلهما وينتحر!