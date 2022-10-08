السبت 12 ربيع الأول 1444 ﻫ - 8 أكتوبر 2022 |
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عقبات تواجه سامسونغ في تطوير الجيل التالي من أجهزتها اللوحية

منذ 42 دقيقة
جهاز لوحي من سامسونغ

جهاز لوحي من سامسونغ

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كشفت تقارير تقنية حديثة أنه قد لا يتم إطلاق الجهاز اللوحي الرائد من شركة سامسونج Galaxy Tab S9 في أوائل العام المقبل.

وأورد تقرير صادر عن TheElec أن سامسونغ أجلت تطوير سلسلة Galaxy Tab S9 وهو ما يعني أن إطلاق الأجهزة اللوحية قد تأخر أيضًا العام المقبل.

يُذكر أن هذا التأخير يرجع إلى انخفاض الطلب على منتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الأجهزة اللوحية، والانكماش الاقتصادي العالمي الأخير.

وبحسب التقرير، كان من المقرر أن يبدأ تطوير اللوحيات في ديسمبر، ولكن تم تأجيل ذلك إلى أوائل العام المقبل، بحسب “سام موبيل”.

ومن المحتمل أن سامسونغ تخطط الآن لإطلاق سلسلة Galaxy Tab S9 في النصف الثاني من عام 2023 ، إلى جانب Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5.

وتواصل التقارير المرتبطة باللوح الجديد الإشارة إلى أن سلسلة Galaxy Tab S9 تضم ثلاثة طرز هي: Tab S9 و Tab S9 + و Tab S9 Ultra.

وتدعي شركات أبحاث السوق أن الشحنات الإجمالية للأجهزة اللوحية ستنخفض هذا العام، لكن مبيعات الأجهزة اللوحية المتميزة والفائقة الجودة قد تزيد.

وتقول مجموعة DSCC (مستشارو سلسلة إمداد العرض) أن انتشار الأجهزة اللوحية المتميزة يمكن أن يرتفع من 3٪ في عام 2021 إلى 4٪ في عام 2022.

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