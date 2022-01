عقبة تواجه مركبة “بيرسيفيرانس” على المريخ!

واجهت مركبة “بيرسيفيرانس” التابعة لناسا عقبة أثناء محاولتها التقاط أحدث قطعة صخرية لها من المريخ، مع قطعة صغيرة من الحطام بحجم الحصاة تمنعها من تخزين العينة.

وتواجدت المركبة على الكوكب الأحمر منذ فبراير 2021، حيث تتحرك ببطء عبر Jezero Crater لأخذ عينات من الصخور لاستعادتها لاحقا.

وكتب فريق “بيرسيفيرانس”، في تغريدة على “تويتر” باسم العربة الجوالة: “التقطت مؤخرا حجر الأساس السادس لدي وواجهت تحديا جديدا. يبدو أن بعض الحطام بحجم الحصاة يعيق ذراعي الآلية من تسليم الأنبوب للتخزين”.

I recently captured my sixth rock core and have encountered a new challenge. Seems some pebble-sized debris is obstructing my robotic arm from handing off the tube for sealing/storage. More images and data to come. #SamplingMars takes perseverance.

