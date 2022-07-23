علامات "18+".. ميتا تكشف عن تعديلات جديدة تتعلق بسياسات المحتوى

كشفت شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا عن تعديلات جديدة فيما يتعلق بسياسات المحتوى، مع إدخال نظام تصنيف جديد للمحتوى الموجه ”للجماهير الناضجة“ عبر العالم الافتراضي الخاص بها، والمعروف باسم ”Horizon World“.

وفرضت الشركة وضع علامات ”18+“ للمحتوى الناضج على شبكتها الافتراضية، مما يشير إلى أن المنشئين بحاجة إلى تطبيق تصنيف محتوى على عوالمهم لإظهار ما إذا كان مناسبًا لجميع الأعمار أو للمستخدمين البالغين فقط (من سن 18 عامًا وأكثر).

وقالت شركة ”ميتا“ في منشور إنه إذا لم يتخذ منشئو المحتوى أي إجراء ولم يحدّثوا عوالمهم الافتراضية الحالية خلال الشهر المقبل، فإن هذه العوالم ”ستصبح افتراضيًا مصنفة بـ18+ بغض النظر عن المحتوى في العالم“.

وأوضحت الشركة أنه يمكن لمنشئي المحتوى العثور على خيار التصنيف الجديد في علامة التبويب ”العالم“ (أو World) في وضع البناء (أو Build mode)، ويمكن تعديله في أي وقت.

وشاركت الشركة الأمريكية لقطة شاشة تظهر أمثلة حول ”سياسة المحتوى الناضج“ الجديدة المسموح بنشرها تحت تصنيف ”18+“، بالإضافة إلى أمثلة أخرى حول المحتوى الذي لن يتم نشره مطلقاً حتى مع التصنيف الجديد.

وفيما يخص المحتوى المسموح به، ذكرت الشركة أنها ستسمح بنشر ”المحتوى الموحي جنسيًا؛ على سبيل المثال، شبه العري، أو تصوير الأشخاص في مواقف ضمنية أو موحية، أو بيئة تركز على الأنشطة التي تنطوي على إيحاءات مفرطة“.

كما أضافت ”العوالم المخصصة أو التي تركز بشكل أساسي على الترويج للماريغوانا أو الحشيش أو الكحول أو التبغ أو الأنشطة المنظمة حسب العمر (بما في ذلك المقامرة)،“ بالإضافة إلى ”محتوى خيالي مكثف أو عنيف بشكل مفرط، بما في ذلك المشاهد الدموية التي يمكن أن تصدم المستخدمين أو تثير اشمئزازهم.“

أما بالنسبة للمحتوى غير المسموح بنشره مطلقاً حتى مع وضع علامة ”18+“، قالت الشركة إنها، على سبيل المثال، لن تسمح بنشر ”المحتوى الجنسي الصريح أو الاستفزازي، بما في ذلك العُري الصريح، أو تصوير الأشخاص في مواقع صريحة، أو المحتوى أو العوالم الجنسية المثيرة أو الضمنية.“

وأضافت أيضاً أنها لن تسمح بنشر ”المحتوى الذي يصور أو يروج لاستخدام عقاقير غير مشروعة أو إساءة استخدام العقاقير الطبية، والمحتوى الذي يروّج لنشاط إجرامي أو خطير، والمحتوى الذي يصور العنف الشديد في الحياة الواقعية، بما في ذلك المشاهد الدموية.“

كما أكدت ”ميتا“ أنها لن توافق على الترويج للتجارة غير المشروعة خارج قوانين الدول والهيئات؛ مثل ”المحتوى الذي يحاول شراء أو بيع أو المتاجرة بالسلع الخاضعة للتنظيم الواقعي مثل الأسلحة النارية والشفرات والكحول والتبغ.“

وفور إعلانها عن السياسات الجديدة، ذكرت تقارير متخصصة أن خطوة ”ميتا“ جاءت في وقت مهم للغاية. وقالت إنه استنادًا إلى التجارب السابقة مع ألعاب الفيديو وغيرها من أشكال المشاركة الافتراضية، ستكون هناك مخاوف كبيرة بشأن التأثيرات الأوسع لاستخدام الواقع الافتراضي، وكيف يمكن تطبيق التجارب واقعياً.

ويعد ”Horizon World“ شبكة عالم افتراضي عبر الإنترنت، مع نظام إنشاء ألعاب فيديو متكامل، أطلقتها شركة ”ميتا“ في ديسمبر الماضي بالولايات المتحدة وكندا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكبر. وواجهت الشركة منذ ذلك الوقت مشكلات تتعلق في التأكد من أن عالمها الافتراضي يعد ”بيئة آمنة مرحبة للجميع“.