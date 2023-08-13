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علماء روس يحللون البيانات الأولى لمركبة فضاء متجهة نحو القمر

منذ 19 ثانية
مركبة الفضاء الروسية لونا-25

مركبة الفضاء الروسية لونا-25 (رويترز)

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قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) (الأحد 13-8-2023) إن علماء من روسيا بدأوا في تحليل البيانات الأولى التي تلقتها مركبة الفضاء لونا-25 بعد تشغيل الأجهزة العلمية الموجودة على متنها للمرة الأولى.

وأضافت الوكالة في بيان نشرته عبر تطبيق تيليغرام “تواصل لونا-25 رحلتها إلى قمر الأرض الطبيعي… جميع أنظمة المحطة الآلية تعمل بصورة سليمة والتواصل معها مستقر وتوازن الطاقة إيجابي”.

لونا-25 هي أول مركبة فضاء تطلقها روسيا للهبوط على سطح القمر منذ 47 عاما في محاولة لتصبح أول دولة تقوم بهبوط سلس على القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يُعتقد أنها تحتوي على جيوب من جليد الماء.

وقالت روسكوسموس “حصلنا على بيانات القياس الأولى الخاصة بالرحلة المتجهة إلى القمر، وبدأ الفريق العلمي للمشروع في معالجتها”.

    المصدر :
  • رويترز

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