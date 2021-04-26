علماء يبتكرون وقوداً من نخالة القمح!

اكتشف العلماء في جامعة تومسك للفنون التطبيقية أن النخالة مع إضافات يمكن استخدامها كوقود صديق للبيئة.

تساعد هذه الطريقة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل مدافن النفايات وتبسيط إنشاء الخلائط من أجل الاستخدام الفعال للطاقة للكتلة الحيوية، وفقا لمجلة sciencedirect.

قالت مهندسة المركز العلمي والتربوي “بوتاكوفا”، كانيبا إيبرايفا: “للتأكيد، تم إجراء تجارب إضافة كربونات الكالسيوم إلى النخالة، ونتيجة لذلك كانت بقايا الرماد على شكل مسحوق. هذا يشير إلى أنه عندما يتم حرق هذا الخليط، سيتم تنظيف أسطح التسخين دون صعوبة كبيرة”.

في السنوات الأخيرة، عمل العديد من العلماء على تطوير وقود الكتلة الحيوية. دفع هذا المتخصصين من تومسك إلى اختبار نخالة إحدى شركات طحن الدقيق في روسيا. وأشاروا إلى أن أحد المنتجات الثانوية لإنتاج طحن الدقيق ينتمي إلى أنواع وقود منخفضة الذوبان: الجزء المعدني من نخالة القمح يتكلس عند درجات حرارة أعلى من 675 درجة مئوية، وذلك بحسب “سبوتنيك”.