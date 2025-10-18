علماء يطورون "فانوسًا مغناطيسيًا" يتغير شكله ككائن حي

في إنجاز جديد على تقاطع الهندسة الحيوية وعلوم المواد الذكية، تمكن باحثون من جامعة ولاية نورث كارولينا من ابتكار هيكل بوليمري متحوّل أطلقوا عليه اسم “الفانوس المغناطيسي”، يتميّز بقدرته على تغيير شكله بسرعة واستقلالية، فيبدو وكأنه كائن نابض بالحياة.

يشبه هذا الهيكل الفانوس الصيني التقليدي، لكنه يستطيع التحول من شكل كروي إلى آخر دوّار عند تعرّضه لضغط خارجي أو لمجال مغناطيسي، مما يمنحه حركة ديناميكية تشبه الكائنات الحية.

البوليمرات – وهي جزيئات ضخمة تتكوّن من وحدات متكرّرة ترتبط في سلاسل طويلة – تشكل الأساس لهذا الابتكار. وتُستخدم هذه المواد على نطاق واسع في البلاستيك والمطاط والألياف الصناعية، إضافة إلى وجودها في الطبيعة داخل البروتينات والسليلوز والحمض النووي.

ويجمع الفانوس الجديد بين المرونة والمتانة والقدرة على التفاعل مع البيئة المحيطة، ما يجعله خطوة واعدة نحو تطوير جيل جديد من المواد “المورفولوجية” القابلة للبرمجة، القادرة على أداء وظائف معقدة دون الحاجة إلى محركات أو أنظمة إلكترونية، بحسب ما نشرته دورية “نيتشر ماتيريالز”.